شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة والآثار تشارك في مؤتمر "بناء جسور التعاون المشترك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت، مساء أمس، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر "بناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري للاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي" والذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، والذي يٌعقد في إطار مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات" الذي سوف يُعقد في نهاية شهر أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وخلال المؤتمر، ألقت نائب الوزير كلمة أشارت خلالها إلى ما يمر به العالم من تحديات وأزمات تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول وخاصة الدول النامية، مشيرة إلى أنه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال مد جسور التعاون الدولي بوجه عام والعربي والإفريقي بشكل خاص، لاسيما في ظل ما تمتلكه الدول العربية والأفريقية من ثروات طبيعية وبشرية غنية ومتنوعة وبالتالي فإن التكامل بين هذه الدول سوف يتيح الاستفادة المثلى من هذه الثروات.

وأوضحت نائب الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم العديد من التيسيرات لجذب الاستثمار في مختلف المجالات من أبرزها السياحة، مشيرة إلى أن المقصد المصري يعد نموذجاً فريداً للاستثمار السياحي لما يمتلكه من المقومات السياحية التي تكفل للمستثمر في مجال السياحة نجاح استثماراته.

وأضافت أنه إيماناً بأهمية السياحة للاقتصاد القومي المصري ودورها كمورد هام للنقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية فإن الحكومة المصرية بأسرها تساند القطاع السياحي وتعمل على دعم صناعة السياحة على مختلف الأصعدة، كما أن الاستقرار في مصر والبنية التحتية التي تحرص الحكومة على الاستمرار في تطويرها من أهم عوامل جذب الاستثمار السياحي، فضلاً عن أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار السياحي لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأكدت أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لا تألو جهداً في توفير كافة العوامل التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار السياحي والتي من بينها العمل على جعل التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي أكثر مرونة ومواكبة للمتغيرات، وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المشروعات السياحية منوهة أن الوزارة قامت مؤخراً بإصدار تراخيص لعدد من المنشآت الفندقية في محافظات سياحية مختلفة لزيادة الطاقة الاستيعابية لها بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما أشارت إلى لقائها الأسبوع الماضي بمسئولي مجموعة من سلاسل الفنادق العالمية خلال مشاركتها في فعاليات قمة "مستقبل الضيافة" التي أٌقيمت بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، والذين أشادوا بالتطور الذي تشهده السياحة في مصر، معربين عن تطلعهم بالتعامل مع المطورين السياحيين المصريين والتوسع في العلامات التجارية الخاصة بهم في مصر.

واختتمت نائب الوزير كلمتها بدعوة جميع شركاء المهنة للتعاون مع الوزارة لاستغلال فرص الاستثمار السياحي خاصة في المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة، ومطار سفنكس، والأقصر، وأسوان، وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع التنمية الاقتصادية والمجتمعية.