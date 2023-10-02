شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي يستقطب شركات التقنية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي 11ــ 12 أكتوبر الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة كبرى الشركات التكنولوجية.

وتبحت المؤسسات الدولية خلال الملتقى فرص وإمكانات وسبل تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستفادة منها في تصميم مستقبل أفضل في مختلف المجالات.

وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في متحف المستقبل و«منطقة 2071» كلاً من «ميتا» و«بي دبليو سي» و«ديلويت» و«مايكروسوفت» و«كوانتم بلاك من ماكنزي» و«هيئة دبي الرقمية».

وستشهد جلسات وفعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أيضاً مشاركات بارزة من «طيران الإمارات» و«إس آيه بي» و«غوغل» و«آي بي أم» و«نوكيا» و«هيومانيزم» و«إتش تي سي فايف» و«نيفيديا» و«طلبات» و«سوبر ورلد» و«سناب» و«كريم» و«بيدو» و«تشكيل» و«مركز دبي للبلوك تشين» و«بي سي جي» إضافة إلى جمعية البلوك تشين الأوروبية، والمنظمة العالمية للبيانات الأخلاقية، وهيئة طرق ومواصلات دبي، ومكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.

مسيرة التقدم

وقال يونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الرقمية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «يعد ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي علامة فارقة جديدة في التقدم التكنولوجي المستمر للإمارة، في ظل تزايد أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبلنا. وباعتبارها الجهة المكلفة بقيادة مسيرة رقمنة جميع جوانب الحياة في إمارة دبي، تنضم دبي الرقمية كشريك استراتيجي للحدث، بما يؤكد التزامها بتعزيز رحلة التحول الرقمي لدبي، وسعيها الحثيث لتبني التقنيات المتقدمة وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة جميع المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة».

آفاق التطور

وقالت إيفلين ميلر نائب رئيس السياسة العامة في شركة «ميتا»: «يسعدنا الانضمام إلى قادة الفكر وصناع القرار في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي لمناقشة مستقبل التكنولوجيا وآفاق تطويرها والاطلاع على الرؤى العالمية المتنوعة للمتخصصين والخبراء في هذا المجال ووجهات نظر الأكاديميين والجهات الحكومية والمجتمع المدني، وضرورة التعاون لتحقيق الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي التي تعود بالفائدة على الجميع».

وأضافت: «نقدّر نهج دبي الاستشرافي للمستقبل في هذا المجال ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة ضمن فعاليات هذا الحدث وتبادل الخبرات والمعارف مع الأطراف المشاركة».

التكنولوجيا الناشئة

ومن جهته قال علي حسيني الشريك والرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «ندرك إمكانيات الذكاء الاصطناعي وأهميته في المنطقة ونقوم بمساعدة عملائنا على إعادة تحديد مقومات القوى العاملة، وتحويل أعمالهم مع الذكاء الاصطناعي».

وقال يوسف البرقاوي، مسؤول الذكاء الاصطناعي والبيانات في ديلويت الشرق الأوسط: «تتصدر دبي مشهد الابتكار الرقمي وتستفيد من فوائد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تمتلك القدرة على إيجاد مميزات غير مسبوقة في دولة الإمارات وخارجها».

وقال جورج وولفارت، رئيس قسم السياسات العامة لدى شركة سناب: «يعد الملتقى مناسبة بالغة الأهمية لبحث الاتجاهات والنظم الداعمة وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص».

وقالت ريما مناع، نائب الرئيس ورئيسة وحدة أعمال سوق الشرق الأوسط لدى نوكيا: «نتشارك مع مؤسسة دبي للمستقبل حرصنا على دعم الابتكار الهادف والسعي باتجاه اعتماد تقنيات مسؤولة ومستدامة تؤثر بوضوح على المجتمع».

من جهته قال أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة بيدو: «يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي بدء عصر من التحولات النوعية والتأثير على العديد من القطاعات».

وقال كريستيان غليش، السفير الدولي لجمعية البلوك تشين الأوروبية: «يجسد هذا التجمع حرص دبي على الاستفادة من القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي بشكل عام، والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص».

مشاركة واسعة

وأكد حمد الشيراوي مدير ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، أن المشاركة العالمية الواسعة من أبرز شركات التكنولوجيا تؤكد أهمية المواضيع التي ستتطرق إليها جلسات وفعاليات الملتقى، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستطلاع آفاق التعاون التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في مجالات الذكاء الاصطناعي واستثماراته وتقنياته، ونرحب بشركاء الملتقى هذا العام ونتطلع إلى مساهماتهم النوعية في تحقيق أهدافه.