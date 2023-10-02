شكرا لقرائتكم خبر عن «كوين بيس» تحصل على ترخيص مدفوعات في سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منصة «كوين بيس» لتبادل العملات المشفرة، الاثنين، حصول ذراعها في سنغافورة على ترخيص «مؤسسة مدفوعات رئيسية» من البنك المركزي في المدينة، حسبما نقلت «رويترز».

وبموجب الترخيص الممنوح، بات بإمكان أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، تقديم خدمات الدفع بالرموز الرقمية للأفراد والمؤسسات في سنغافورة رسمياً، بعد أن حصلت على الموافقة المبدئية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الفائت.

وبذلك تنضم المنصة إلى مجموعة متزايدة من الشركات التي حصلت على تراخيص، لتقديم خدمات الدفع بالعملات الرقمية هناك.

وبرزت سنغافورة، خلال السنوات الفائتة، بوصفها مركزاً للعملات المشفرة في آسيا، بعد أن اجتذبت شركات الأصول الرقمية من دول مثل الصين والهند. كما أشارت «كوين بيس» إلى أن البلاد عبارة عن «سوق حيوية» للشركة، مستشهدة ببيانات تشير إلى أن 32% من السنغافوريين يمتلكون عملات مشفرة أو امتلكوها سابقاً.