شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين تقفز إلى 4 تريليونات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صناديق الاكتتاب العام بالصين بلغ إجماليها 28.71 تريليون يوان (4 تريليونات دولار أمريكي) بحلول نهاية أغسطس 2023، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وقالت الجمعية: «إنه حتى نهاية أغسطس المنصرم كان هناك ما مجموعه 11111 صندوقاً للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق».

وكشفت البيانات أن قيمة الصناديق المغلقة قاربت 3.77 تريليون يوان، فيما بلغت قيمة الصناديق المفتوحة نحو 24.94 تريليون يوان.

ومن بين الشركات الـ144 لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ذات تمويل أجنبي و96 شركة محلية، وفقاً للجمعية.