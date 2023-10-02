شكرا لقرائتكم خبر عن «إيني» الإيطالية تعلن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، الاثنين، عن اكتشاف مهم للغاز في إندونيسيا قبالة سواحل كالمنتان الشرقية.

وذكرت الشركة بأن الدراسات الأولية قدّرت بأن الحقل يحتوي على 140 مليار متر مكعب من الغاز.

وجاء الاكتشاف في بئر «غينغ نورث-1» للتنقيب الذي تم حفره على عمق 5025 متراً في مياه يبلغ عمقها 1947 متراً في مربّع «نورث غانال بي إس سي»، على بعد نحو 85 كلم قبالة الساحل.

وذكرت الشركة بأنها «عثرت على عمود غاز بسماكة 50 متراً في خزان ميوسيني للحجر الرملي بخصائص بيتروفيزيائية ممتازة».

وأضافت «إيني» أنه «بفضل موقعه وحجمه الكبيرين، يملك الاكتشاف إمكانية المساهمة بشكل ملموس في تأسيس مركز جديد للإنتاج في الجزء الشمالي من حوض كوتي ليكون متصلاً بمنشآت بونتانغ للغاز الطبيعي المسال على ساحل كالمنتان الشرقية».

ويقدّر الإنتاج اليومي المستقبلي ما بين 2.2 و2.7 مليون متر مكعب.

استراتيجية الشركة

وأفادت «إيني» بأن «حملة الاستكشاف المتواصلة، إلى جانب عمليات الاستحواذ الأخيرة، تتوافق مع استراتيجية الشركة للانتقال في مجال الطاقة لتحوّل تدريجياً مزيج ملف أنشطتها باتّجاه الغاز والغاز الطبيعي المسال، مستهدفة 60% عام 2030»، مقارنة مع نسبة 50 في المئة حالياً.

وأضافت: أن «إندونيسيا، وجنوب شرق آسيا إجمالاً، تلعب دوراً مهماً في هذه الاستراتيجية».

وتأتي الأنباء بعدما أعلنت «إيني» في تموز/ يوليو الاستحواذ على مصالح تشمل التشغيل، لثلاثة مربّعات في حوض كوتي قبالة كالمنتان الشرقية أيضاً من منافستها الأمريكية «شيفرون».

تشرف «إيني» التي تعمل في إندونيسيا منذ عام 2001 على عمليات تشمل التنقيب عن النفط، وتطوير وإنتاج الأصول من أجل إنتاج ما يعادل نحو 80 ألف برميل من النفط يومياً من حقلي جانغريك وميراكيس في كالمنتان الشرقية. ( أ.ف.ب)