شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات»: تشغيل 4649 رحلة «إيرباص A380» في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهد قطاع الطيران موسماً صيفياً نشطاً، دفع الشركات للاستفادة القصوى من طائراتها، من خلال نشر طائراتها لخدمة شبكة وجهاتها حول العالم، وعززت الناقلات رحلاتها بتشغيل الطائرة العملاقة خلال ذروة السفر الصيفي في أغسطس 2023.

واستحوذت طيران الإمارات على نحو 68.6% من السعة المقعدية المتاحة لطائرات إيرباص A380 خلال شهر أغسطس/ آب 2023، من خلال تشغيل 2.4 مليون مقعد متاح عبر 4649 رحلة، وذلك مقارنة مع 4500 رحلة تقريباً خلال مايو. وتحتل الخطوط الجوية البريطانية المرتبة الثانية بـ 240.6 ألف مقعد والخطوط الجوية السنغافورية في المركز الثالث بـ 233.6 ألف مقعد.

وبعد استئناف خدمة طائرات إيرباص A380 من قبل لوفتهانزا والاتحاد للطيران في يونيو ويوليو على التوالي، أصبح هناك الآن 10 شركات طيران تقدم رحلات باستخدام هذا الطراز في أغسطس 2023.

صدارة

وأظهرت إحصائيات «أو إيه جي» أن السعة الإجمالية لطائرة A380 في جميع أنحاء العالم بلغت حوالي 3.52 مليون مقعد شهرياً، أي ما يعادل 65% من السعة التي وفرتها شركات الطيران في أغسطس/ آب 2019.

وأشارت «آفييشن ويك» إلى أنه ليس من المستغرب أن يتصدر مطار دبي الدولي قائمة أكبر 10 مطارات في جميع أنحاء العالم من حيث عدد مقاعد المغادرة بطائرة A380 خلال أغسطس 2023.

وأوضحت البيانات أن هناك حوالي 1.16 مليون مقعد مغادر خلال أغسطس من مطار دبي الدولي، أي حوالي 82% من الإجمالي المتاح في هذا الوقت منذ أربع سنوات في 2019.

وتظهر بيانات «أو إيه جي» أن 81 مساراً من المطارات حول العالم تستقبل رحلات طائرة A380 خلال أغسطس 2023، وذلك ارتفاعاً من 80 مساراً في يوليو.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي يستحوذ على 8 من أكبر 10 مسارات تشغلها الطائرة العملاقة، حيث يعد مسار الطيران بين دبي ولندن هيثرو الأكبر من حيث السعة المقعدية، بحوالي 205223 مقعداً شهرياً في الاتجاهين، يليه بانكوك ودبي بـ 127696 مقعداً، ثم دبي ولندن جاتويك بـ 102176 مقعداً.

ويعد خطا الرحلات بين سنغافورة وسيدني، ثم لندن هيثرو وسنغافورة، المسارين الوحيدين في المراكز العشرة الأولى اللذين لا يمران من دبي.

وأشارت البيانات إلى أنه هناك حوالي 6944 رحلة لطائرة A380 حول العالم في أغسطس 2023، بانخفاض بنسبة 36% عن نفس الشهر من عام 2019، عندما تجاوز الرقم 10800 رحلة. ومع ذلك، يمثل رقم هذا الشهر ارتفاعًا بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي.