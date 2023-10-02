شكرا لقرائتكم خبر عن «بولستار 3» تجتاز اختبارات الحرارة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «بولستار»، إكمال مرحلة تطوير سيّارة «بولستار 3» التي اجتازت بنجاح اختبارات الطقس الحار التي جرَت في الإمارات على مدار أسبوعَين. ومن المرتقب أن يبدأ إنتاج هذه السيّارة في الربع الأوّل من عام 2024، ليرتفع عدد طرازات «بولستار» المتوفّرة في السوق إلى ثلاثة، بما في ذلك «بولستار 3» و«بولستار 4» من فئة السيّارات متعدّدة الاستخدام (SUV).

بعد طرح سيّارة «بولستار 3» عالمياً للمرة الأولى في مهرجان جودوود للسرعة 2023 في إنجلترا، توجّهت ثلاثة نماذج أوّلية من هذه المركبة إلى الإمارات العربية المتحدة في شهر أغسطس الماضي برفقة فريق من المهندسين لضبط نظام التكييف الهوائي في أكثر المناطق حراً في العالم. جرت الاختبارات في شوارع المدينة وفي الأراضي الصحراوية المحيطة بدبي وأبوظبي، حيث وصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وأتت من ضمن سلسلة من الاختبارات التي تخضع لها سيّارات «بولستار» خلال مرحلة التطوير في ظروف الطقس القاسية.

وقال توماس إنغينلاث، الرئيس التنفيذي لشركة «بولستار»: «يسير برنامج تطوير واختبار سيّارة بولستار 3 بشكل جيّد، وأتوقّع أن تنطلق مرحلة الإنتاج في الربع الأوّل من عام 2024. ستُبصر بولستار 3 النور قريباً، وأصبح بإمكان الزبائن زيارة صالات عرضنا حول العالم للاطلاع على مزاياها الرائعة والجلوس في مقصورتها الحصرية والمبتكرة».

يُشار إلى أنّ النموذج الأوّلي من «بولستار 3» متوفّر الآن لدى بعض مساحات «بولستار» للبيع بالتجزئة في 27 منطقة، حيث يتسنّى للزبائن التعرّف إلى مزايا السيّارة عن كثب. ومن المرتقب أن تتوفّر المركبة لاختبارات القيادة عام 2024.