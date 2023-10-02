شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تحلّق إلى أوساكا وكوبنهاغن ودوسلدورف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلات جديدة إلى مدن: دوسلدورف في ألمانيا وكوبنهاغن الدنماركية وأوساكا في اليابان. وكشفت الشركة في الوقت نفسه عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لتلبية الطلب المتزايد على زيارة أبوظبي، وتعزيز شبكة وجهاتها.

وقال أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تعتبر الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا وتلبية طلبهم لزيارة أبوظبي». وأضاف: «إننا نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خلال توفير خيارات سفر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة إلى العاصمة على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها».

وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن التشغيل إلى 9 وجهات جديدة منها: مالقة، ميكونوس، لشبونة، كولكاتا، سانت بطرس برغ، دسلدورف، كوبنهاغن، أوساكا وبوسطن. بالإضافة إلى ذلك، نشرت الشركة الطيران هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير 2024.