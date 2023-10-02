شكرا لقرائتكم خبر عن تسليمات «تيسلا» تتراجع خلال الربع الثالث إلى 435059 سيارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «تيسلا»، الاثنين، عن إنتاج 430,488 سيارة كهربائية جديدة في الربع الثالث من 2023، وسلمت 435059 سيارة.

وخلال الربع السابق، أبلغت «تيسلا» عن إجمالي عمليات تسليم بلغت 466140 وإجمالي إنتاج المركبات 479700 سيارة كهربائية جديدة. وخلال نفس الفترة من عام 2022، أبلغت «تيسلا» عن إجمالي إنتاج للسيارات بلغ 365923 سيارة جديدة وتسليم 343830 سيارة.

وانخفضت أسهم «تيسلا» بنحو 3.7% في تداول ما قبل السوق.

وفي آخر مكالمة للأرباح في يوليو/ تموز، حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن «شركة تيسلا ستواصل استهداف تسليم 1.8 مليون سيارة هذا العام»، لكنه توقع أن «ينخفض الإنتاج في الربع الثالث قليلاً بعد الإغلاق الصيفي للكثير من تحديثات المصانع».

ولا تزال الشركة لم تبلغ عن أرقام الإنتاج أو التسليم للشاحنة الكهربائية Semi، وهي شاحنة كهربائية من الفئة 8، على الرغم من أنها سلمت بعضها إلى أحد العملاء الأوائل، وهو شركة «بيبسي كو»، التي تستخدم الشاحنات الكهربائية بالكامل في بعض عمليات التسليم.

توقعات «وول ستريت»

وكانت وول ستريت تتوقع أن تصل تسليمات تيسلا إلى 461,640 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول، وفقًا لإجماع المحللين الذين استطلعتهم «ستريت أكاونت».

وأرسل مارتن فيشا، رئيس علاقات المستثمرين في تيسلا، إجماعًا تم تجميعه من قبل الشركة لاختيار المستثمرين، وقام بعضهم بمشاركته علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر هذا الرقم أن وول ستريت كانت تتوقع نحو 455000 عملية تسليم إجمالية، مع متوسط تقدير يبلغ 453128 عملية تسليم لهذا الربع، بناءً على تقديرات 25 محللًا.

تجميع عمليات التسليم

وتقوم «تيسلا» بتجميع عمليات التسليم في فئتين، مركبات الطراز S وX، ومركبات الطراز 3 وY، ولكنها لا تُبلغ عن طراز فردي أو أرقام خاصة بالمنطقة.

وخفضت تيسلا الأسعار طوال الربع الثالث على مخزونها من المركبات والنماذج الحالية، مما ضغط على المنافسين ليحذوا حذوها.

وكشفت «تيسلا» أيضًا عن نسخة معدلة من طرازها 3 سيدان، أطلق عليها اسم «هايلاند»، مع ميزات خارجية وداخلية جديدة وبدأت في بيعها في بعض المناطق خارج الولايات المتحدة. يشتمل التصميم الداخلي للطراز 3 المحدث على شاشات تعمل باللمس لركاب المقاعد الخلفية ومقاعد مهواة، من بين أشياء أخرى. وتُباع السيارة بخيار بطارية طويلة المدى تقطع نحو 390 ميلاً، أو 629 كم، لكل شحنة.

وفي أغسطس/ آب، أعلن زاكاري كيرخورن أنه «سيتنحى عن منصب المدير المالي»، وقالت الشركة: «إن رئيس المحاسبة فايبهاف تانيجا سيخدم الآن كلا المنصبين». (وكالات)