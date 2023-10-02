شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر نسخة من «جلفود» للتصنيع 7 إلى 9 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن معرض جلفود للتصنيع 2023، سيقام في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023. وستكون نسخة هذا العام الأكبر على الإطلاق حيث يشغل أكثر من ألفي جهة عارضة، بما في ذلك أكبر العلامات التجارية العالمية، مساحة 15 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي. فيما يلتقي أكثر من 100 من نُخبة قادة القطاع العالمي، باستكشاف أحدث الاتجاهات في القطاع، ووضع استراتيجيات لاغتنام الفرص التجارية والتصدي للتحديات التي تواجهها الصناعة.

وتواصل الفعالية التجارية الرائدة على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تقترب من الاحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في العام المقبل، جذب اهتمام كبار اللاعبين في قطاعات المعالجة والتعبئة والمكونات وحلول سلسلة التوريد والتحكم الرقمي، وذلك لرسم مسار نحو بيئة أكثر استدامة ومرونة.

ومع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP 28) بعد أيام قليلة من المعرض، يضاعف معرض جلفود للتصنيع تركيزه الاستراتيجي على كيفية دمج الممارسات والعمليات المستدامة (مثل التغليف المستدام) في صناعة الأغذية والمشروبات، ومناقشة كيفية الحد من هدر الطعام، وإدخال آلات موفرة للطاقة مع بصمة كربونية أقل، وإنتاج غذاء بطرق شرعية وشفافة.

ويتناول معرض جلفود للتصنيع 2023 موضوعات تتناول كيفية تحفيز الذكاء الاصطناعي، والروبوتات لتطوير الكفاءة، ورقمنة قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، وتحفيز الابتكارات التي ترفع معايير التميز عبر الصناعة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يعد معرض جلفود للتصنيع الحدث الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يحجز مكانة راسخة على أعلى المستويات في قطاع الصناعة العالمية، والحدث السنوي الوحيد من نوعه في العالم. يأتي هذا الحدث في مرحلة هامة بالنسبة لصناعة الأغذية والمشروبات العالمية، التي تحاول تحقيق التوازن بين ارتفاع التضخم وتكاليف المدخلات، مقابل ضغوطات تقليل الأسعار من قبل تجار التجزئة والمستهلكين، مع الحرص في الوقت نفسه على تلبية إنتاج غذاء أكثر استدامة. ويمكن للصناعة تحقيق هذا التوازن والاستمرار في التطور والوصول إلى آفاق جديدة، ومن خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة والكفاءات».

وما يعكس مكانة جلفود للتصنيع 2023 في أولوية صناعة إنتاج الأغذية والمشروبات، هو تأكيد العديد من أبرز العلامات التجارية في العالم مشاركتها في نسخة هذا العام، بما في ذلك مجموعة أبيكال (الراعي البلاتيني لمعرض جلفود للتصنيع 2023)، وكارجيل، وجيفودان، وويلمار، وكيري، ودوهلر، وأوركيلا وفنار وتاكاساجو وغيرها الكثير. كما يشارك من قطاع التعبئة والتغليف والمعالجة، شركات عالمية مثل Tetra Pak، وGEA، وKrones، وHusky، وSidel، وIshida، وTNA، وSIG، وRieckermann.

وقال نيلز هوجارد المدير العام لتتراباك في المنطقة العربية: «نلتزم في تتراباك بإحداث نقلة نوعية وثورة في قطاع التعبئة والتغليف من خلال منتجاتنا المميزة. نحن نفخر بتقديم حلول مبتكرة وصديقة وملائمة للبيئة، التي تلبي احتياجات المستهلكين المعاصرين، ليس ذلك فحسب بل تمهد الطريق نحو تحقيق مستقبل مستدام. وتكتسب مشاركتنا في معرض تصنيع الأطعمة والمشروبات الرائد في المنطقة في دبي، أهمية خاصة وتُشكل دلالة واضحة على تفانينا والتزامنا الثابت في هذه الصناعة، إذ تتيح لنا هذه المنصة تقديم وعرض أحدث التطورات والابتكارات لدينا. وفي ظل جهودنا لمواصلة مسيرة النمو والتطور، يبقى هدفنا بأن نكون الخيار المفضل للعملاء الذين يبحثون عن حلول تتسم بالوعي البيئي. ويتجسد دورنا من خلال المساهمة في حماية الناس والغذاء وكوكبنا».

منصة عالمية

يوفر معرض جلفود للتصنيع 2023 على مدار ثلاثة أيام منصة عالمية المستوى أمام جميع العلامات التجارية والجهات الفاعلة في القطاع لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم أمام شريحة كبيرة من المشترين من جميع أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل وبناء المزيد من العلاقات مع الشركاء المحتملين، وإبرام شراكات وصفقات تجارية قيمة. وتشهد نسخة هذا العام حضوراً أكبر لشركات التصنيع الأوروبية من إيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا، إضافة إلى عودة الجناح الصيني بقوة، والذي سيكون ضمن قاعة مخصصة.

وتركز نسخة هذا العام على مبادرة دبي للتصنيع الأخضر والمستدام، وهي جزء من أجندة دبي الاقتصادية. ومع النمو والابتكار الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات القائمة على المنتجات الزراعية، تتزايد الحاجة إلى تطوير مرافق تصنيع جديدة تلبي متطلبات هذا القطاع.

وستجمع هذه المبادرة بين الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات القائمة على المنتجات الزراعية مع المصنعين المشاركين ومزودي المعدات والحلول لاستكشاف التحديات والفرص أمام إمكانية رفع القدرة الإنتاجية والتصنيعية في هذا المجال في دبي. وتهدف أجندة دبي الاقتصادية، إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ مكانتها بين أهم ثلاث مدن عالمية، وتتضمن 100 مشروع تحويلي، بما فيها مبادرة التصنيع الأخضر والمستدام.

وتضم أجندة المعرض لهذا العام قمة تكنولوجيا الغذاء التي تجمع تحت مظلتها مجموعة بارزة من قادة القطاع والخبراء وصُناع القرار الذين سيستعرضون مجموعة من الرؤى الجديدة والاستراتيجيات حول مواضيع تتنوع بين ارتفاع التكاليف واقتصاد الابتكار والحلول الخضراء والتصنيع الذكي والمنتجات البديلة وسلامة الغذاء وغيرها.

وتستضيف هذه القمة قائمة بارزة من المتحدثين، وهم صامويل سيجريست، الرئيس التنفيذي لمجموعة إس آي جي (SIG)؛ وأدولفو أوريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تتراباك؛ وألافارو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة جي إي إيه (GEA) في أوروبا الغربية والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وآدم أداميك، مدير الابتكار في شركة إي آي تي فود (EIT Food)؛ وأولجا بيزوكلادوفا، الرئيس الإقليمي للابتكار لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة جيفودان.

وستقام إلى جانب معرض جلفود للتصنيع ثلاث فعاليات أخرى في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 7 – 9 نوفمبر 2023، وهي مهرجان المأكولات المتخصصة، والذي يُعدّ المعرض الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المخصص للمأكولات الفاخرة. ويوفر هذا المعرض منصة هامة للتواصل واستكشاف أفضل المنتجات، كما يتيح للزوار فرصة الاطّلاع على آخر الأخبار والتوجهات الناشئة في السوق.

وإلى جانبه معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، أكبر معرض تجاري في المنطقة للحوليات والوجبات الخفيفة والذي يعزز التواصل بين الزوار والعلامات التجارية البارزة في القطاع، كما يمنحهم فرصة استكشاف أحدث المنتجات والابتكارات. إضافة إلى معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة من نوعها في المنطقة والتي توفر للمشترين إمكانية الحصول على منتجات قابلة للتخصيص وإيجاد أفضل حلول التغليف وهوية العلامة التجارية، حيث تجمع بين موردي المواد الغذائية وغير الغذائية في مجال التصنيع التعاقدي في مكان واحد.