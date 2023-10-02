شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للتنشيط السياحي تختتم جولتها الترويجية بالسوق الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى جولتها الترويجية بالسوق اليابانى للتعريف بالمقصد السياحى المصرى وما يتميز به من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة ولاسيما منتج السياحة الثقافية. وقد استغرقت هذه الجولة أسبوع شملت مدينتى طوكيو وناجويا.

وأوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن هذه الجولة تأتى فى إطار خطة وأنشطة الهيئة للترويج لمنتج السياحة الثقافية الذى يتميز به المقصد السياحى المصرى، ضمن سلسلة الجولات الترويجية التى تنظمها الهيئة للدكتور زاهى حواس بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر والتى استهلها بزيارة دول منطقة البلطيق والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والدكتور زاهى حواس والسفارات المصرية بالخارج.

وخلال هذه الجولة ألقى الدكتور زاهى حواس ثلاث محاضرات بجامعتى كامازاوا وواسيدا بطوكيو، وجامعة ناجويا فى ناجويا، استعرض خلالها الاكتشافات الأثرية التى تم الكشف عنها مؤخراً فى مصر، والتى من بينها اكتشاف المدينة الذهبية بالأقصر والتى تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية فى العالم لعام 2021، وأحدث الاكتشافات بمنطقة آثار سقارة وأسرار هرم خوفو وتمثال أبو الهول واكتشاف مومياء الملكة حتشبسوت، بالإضافة إلى توجيه رسالة لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى.

كما قدم عمرو القاضى عرض تقديمى استعرض خلاله المقومات السياحية والأثرية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى والتجارب السياحية المتنوعة التى يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر.

وقد ألتقى الدكتور زاهى حواس، والأستاذ عمرو القاضى بعمدة مدينة طوكيو، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر واليابان وحرص الحكومة المصرية على دفع الحركة السياحية بين البلدين.

وعلى هامش الجولة، عقد الرئيس التنفيذى للهيئة اجتماعاً موسعاً مع مسئولى اتحاد شركات السياحة اليابانية JATA بحضور أكثر من 30 شركة سياحة يابانية، استعرض خلاله أخر المستجدات والتطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر، وما يتم من جهود لتطوير البنية التحتية السياحية بالمقصد السياحى المصرى، بالإضافة إلى الحديث عن المنتجات والأنماط السياحية المتميزة التى تقدمها مصر للسائحين ولا سميا السائح اليابانى.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصر.

كما عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى الصحف وكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية اليابانية والتى تم خلالها التعريف بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والأنماط السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى والأنشطة السياحية المختلفة التى يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر، بالإضافة إلى التأكيد على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم ولاسيما اليابان.