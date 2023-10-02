شكرا لقرائتكم خبر عن إيني: فوز الشركة بـ3 مناطق في مصر للبحث عن البترول والغاز بالمتوسط أمر جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته فى مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول(أديبك 2023)، صرح كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، أن فوز الشركة بثلاثة مناطق استكشافية ضمن المناقصة التى طرحتها مصر للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط يعد امرا جيدا للشركة، وأن هذه المناطق مهمة لإينى ولمصر.

وأضاف ديسكالزى، أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الاستثمار بالقرب من منشآتها فى مناطق عملها المختلفة، مشيرا إلى أن مصر تتميز بأن لديها منشآت كثيرة وبنية تحتية عديدة وبالتالى عندما يكون هناك اكتشاف سيمكن الشركة من تنمية الكشف ووضعه على الانتاج بشكل سريع، وهذه الاستثمارات الخاصة بالمناطق الثلاث استثمارات جديدة وتأتى على رأس الاستثمارات التى تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى والبالغة 7.7 مليار دولار خلال الاربع سنوات القادمة فى إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة فى مصر.

وأوضح أن إينى تسعى فى الوقت الحالى إلى تحقيق اكتشافات غاز جديدة وستبذل قصار جهدها فى أعمال التنقيب والانتاج فى المناطق الثلاثة التى فازت بها الشركة، خاصة وأن مصر فى حاجة إلى تأمين احتياجاتها من الغاز، وتأمين امدادات الغاز الطبيعى المسال إلى اوروبا، لافتا إلى أن إينى لديها حوالى 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال وبالتالى مصر منطقة مهمة لاستثمارات الشركة وضرورية لأوروبا.