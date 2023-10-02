شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تدرس الاستحواذ على أصول وشركات في «بروج للطاقة» المحدودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، قيام مجلس إدارتها بدراسة خطط توسعية تتضمن عرضاً للاستحواذ على شركات وأصول مملوكة من شركة بروج للطاقة المحدودة (الشركات المستهدفة بالاستحواذ)، على أن يوجه عرض الاستحواذ للمستفيدين الحقيقيين للشركات المستهدفة بالاستحواذ.

وقالت الشركة في إفصاح بوقت متأخر لسوق دبي المالي، إن عملية الاستحواذ على الشركات السالفة الذكر ما زالت قيد الدراسة والمفاوضات، وما زال جارياً اختيار المستشارين الماليين ومقيمي الشركات؛ لإعداد التقارير المطلوبة من قبل إدارة الشركة والتي ستساعد إدارة الشركة على البت في مدى الجدوى الاقتصادية والمالية لعملية الاستحواذ على الشركات المستهدفة بالاستحواذ.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للصفقة في الربع الرابع من عام 2023، أو الربع الأول من عام 2024.