شكرا لقرائتكم خبر عن «إيه آي كيو» تستهدف التوسع في الخليج وشرق آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يوسف سالم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى شركة «إيه آي كيو»، وهي مشروع مشترك بين «أدنوك» و«جي 42»، إن الشركة تستهدف مزيداً من التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا، ضمن خططها للتطور والنمو، إقليمياً وعالمياً، وتسريع التحول الرقمي في قطاع الطاقة.

وأضاف في تصريح على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، أن الشركة لديها أعمال في الإمارات، إضافة إلى توسعها مؤخراً، في الكويت والبحرين وماليزيا.

وذكر أن الشركة لديها 11 براءة اختراع في مشاريع للذكاء الاصطناعي على مستوى قطاع الطاقة، وقطاعات أخرى، وتطمح من خلال مشاركتها في معرض «أديبك» لاستقطاب عملاء وشركاء جدد، لا سيما وأن المعرض يعد فرصة جيدة لاطلاع أكبر قدر من العملاء من حول العالم على حلولنا ومنتجاتنا.

وأشار إلى أن شركة «إيه آي كيو» ملتزمة بتحقيق طموح الإمارات بقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، حيث تلعب الشركة دوراً محورياً في منظومة الذكاء الاصطناعي الشاملة في الدولة، من خلال التركيز على تسريع التطورات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي العالمي والارتقاء به نحو مستقبل مستدام.

وأوضح ان الشركة تواصل العمل لتسريع التحول الرقمي لقطاع الطاقة،وتوجيهه نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، موضحاً أن تحديات تغيّر المناخ تتطلب حلولاً ذكية وفعالة للقطاع.

وأكد أن الشركة تعمل على تعزيز القيمة على نطاق واسع، من خلال تطوير فريقها من علماء وخبراء البيانات العالميين منصة لإدارة البيانات وحلولها المتطورة التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والرؤية الحوسبيّة، وغيرها من التقنيات المتطورة لمعالجة حالات الاستخدام الرأسية المتخصصة وتقديم القيمة في السيناريوهات التشغيلية الواسعة.

وأشار إلى حلول الذكاء الاصطناعي لدى الشركة تعمل على تحسين الأداء والكفاءة وحماية الأفراد والأصول والعمليات لتمكين العملاء من تحقيق أهداف الاستدامة لديهم وتوسيع نطاق فوائد الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي على مستوى الشركة.

وقال إن معرض ومؤتمر «أديبك» يعد أكبر ملتقى يضم شركات الطاقة من حول العالم، فضلاً عن دوره المحوري هذا العام في تحقيق التوازن بين تأمين الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات المناخ، مشيراً إلى أن المؤتمر يركز ضمن موضوعاته على الحلول التكنولوجية التي تستطيع الوصول بأكبر قدر من إنتاج الطاقة مع أقل قدر من الانبعاثات الكربونية.

ولفت يوسف سالم إلى أن شركة «إيه آي كيو» ستشارك في مؤتمر الأطراف «COP 28» الذي ستستضيفه الإمارات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد العديد من الفعاليات والأحداث ومن المتوقع ان يحقق نتائج قوية وإنجازات ضخمة. (وام)