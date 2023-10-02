شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» تبحث فرصاً استثمارية جديدة للتوسع والنمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة تواصل البحث عن فرص استثمارية جاذبة والتوسع في أسواق جديدة من شأنها أن تحقق عوائد مجزية للمساهمين. وقال اللمكي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك» 2023: مستمرون في البحث عن فرص استثمارية جديدة ضمن خططنا التوسعية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعد استيفاء جميع الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأضاف اللمكي أن لدى الشركة خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية من عملياتها التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2030 والوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع توجهات واستراتيجيات الإمارات نحو تحقيق الحياد الصفري.

وأوضح أن الشركة بدأت فعلياً في تنفيذ مشاريع طاقة مستدامة في محطات توزيع الوقود التابعة لها منها توليد الكهرباء، من خلال الخلايا الكهروضوئية، إضافة إلى إدخال خدمة شحن السيارات الكهربائية في محطات أدنوك للتوزيع والتي وصلت إلى 32 نقطة شحن في مناطق استراتيجية عبر الطرق الرئيسية على مستوى الدولة تسمح لمستخدمي السيارات الكهربائية بإعادة شحن سياراتهم بشكل آمن وسريع.

وأشار اللمكي إلى خطط التوسع بمجال الهيدروجين والمساهمة في عملية النقل المستدام، مضيفاً أن الشركة حصلت على تمويل مستدام قيمته 1.5 مليار دولار مربوط بأهداف الاستدامة التي تلتزم به الشركة. وحول خطط التوسع الذكي، أوضح اللمكي أن الشركة تستحوذ على حصة 66% من السوق المحلي وذلك في إطار التزام أدنوك للتوزيع بسياسة النمو الذكي. مبيناً أن السوق السعودي الذي تتواجد به الشركة كبير وواعد ويتمتع بخصائص جاذبة للاستثمار، حيث بدأت المرحلة الأولى ضمن خطط التوسع في السعودية بمحفظة تضم 67 محطة توزيع وقود.

وأضاف أنه في بداية العام الجاري، أكملت الشركة صفقة الاستحواذ على 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، التي تدير اليوم 240 محطة توزيع وقود، مشيراً إلى أنه تم إطلاق أول 3 محطات تحمل هوية أدنوك للتوزيع في السوق المصري، وذلك في إطار استراتيجية الشركة النمو الذكي ودخول أسواق جديدة.

جدير بالذكر أنه في يناير 2023، أعلنت الشركة عن خططها لخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25%، بحلول عام 2030، وذلك من خلال التزام بتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية من أجل تعزيز مواكبة أعمالها للمستقبل، وتحقيق عائدات مستدامة لمساهميها على المدى الطويل؛ ومنذ ذلك الوقت اتخذت خطوات ملموسة للإيفاء بهذا الالتزام وتحقيق الانتقال في مجال الطاقة.

كما أعلنت الشركة عن إبرام شراكة مع «إيميرج» الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إي دي أف»، لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات خدمة أدنوك للتوزيع في إمارة دبي، كجزء من توجّه الشركة لتركيب الألواح الشمسية بشكل تدريجي في محطات الشركة على مستوى دولة الإمارات، لتزويد محطات الخدمة بالطاقة النظيفة.