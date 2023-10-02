شكرا لقرائتكم خبر عن «بي واي دي» تتفوق على «تيسلا» ب 700 ألف سيارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوقت شركة «بي واي دي» الصينية على شركة «تيسلا» الأمريكية بإجمالي التسليمات منذ بداية العام، حيث سلمت «بي واي دي» قرابة 2.08 مليون سيارة كهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقابل 1.32 مليون سيارة ل «تيسلا».

ونشرت «تيسلا» تقريرها عن إنتاج وتسليم المركبات للربع الثالث لعام 2023 يوم أمس الاثنين. حيث أعلنت عن إنتاج 430488 سيارة كهربائية جديدة في الربع الثالث من 2023، وسلمت 435059 سيارة.

وخلال الربع السابق، أبلغت الشركة عن إجمالي عمليات تسليم 467 ألف سيارة، في حين بلغ إجمالي إنتاج المركبات 480 ألف سيارة. وخلال نفس الفترة من عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي إنتاج للسيارات بلغ 366 ألف سيارة وتسليم 344 ألف سيارة.

ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي تسليمات تيسلا 1.324 مليون سيارة.

وقالت الشركة: «إن الانخفاض المتسلسل في الأحجام كان سببه فترات التوقف المخطط لها لترقية المصنع، كما تمت مناقشته في أحدث مكالمة للأرباح»، مضيفة: «إن هدف التسليم لعام 2023 المتمثل في حوالي 1.8 مليون مركبة لا يزال دون تغيير».

إلى ذلك، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية التابعة لشركة «بي واي دي» الصينية لشهر سبتمبر إلى 288 ألف وحدة، ويمثل ذلك زيادة كبيرة بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت المبيعات 202 ألف وحدة. وفي الربع الثالث، باعت الشركة ما مجموعه 824001 سيارة. ومنذ بداية العام، وصلت مبيعات سيارات «بي واي دي» إلى 2.08 مليون وحدة. وهذا يمثل زيادة هائلة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحققت «لي أوتو» رقماً قياسياً جديداً في عمليات التسليم الشهرية لمركباتها ب 36060 وحدة في سبتمبر 2023. وبذلك وصل عدد تسليمات الشركة في الربع الثالث إلى 105108 مركبة. أما عمليات التسليم التراكمية للعام الحالي فبلغت 244225 سيارة كهربائية حتى نهاية الشهر الماضي.

واستطاعت «إكس بينغ» تسليم 15310 سيارات كهربائية في سبتمبر. فيما بلغ إجمالي عمليات التسليم للربع الثالث من العام الجاري 40008 سيارات. وبلغت عمليات التسليم التراكمية للعام الحالي 81443 وحدة.

بدورها، سلّمت «نيو» الصينية المنافسة 15641 مركبة في سبتمبر. وبلغ إجمالي عمليات التسليم للفصل الأخير 55432 مركبة. كما وصلت عمليات التسليم التراكمية لسيارات نيو الكهربائية إلى 399549 وحدة حتى نهاية سبتمبر 2023. (وكالات)

تسليمات السيارات الكهربائية منذ بدية العام: