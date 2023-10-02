شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة إماراتية قوية في معرض ومؤتمر «أديبك 2023» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تستعرض الشركات الإماراتية أحدث ما لديها من تقنيات خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 2 إلى 5 أكتوبر 2023.

وتستعرض مجموعة «حديد الإمارات أركان»، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاتها في مجال إزالة الكربون ودمج التقنيات المتطورة. وتسلّط المجموعة الضوء على التزامها بقيادة جهود إزالة الكربون على نطاق واسع في القطاع دعماً للمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى سعيها المستمر لتوسيع نطاق منتجاتها عبر إضافة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش ربحية تعتمد التقنيات المتطورة، والعمليات منخفضة الانبعاثات، وتقنية احتجاز والتقاط الكربون الرائدة على مستوى القطاع.

وتحرص «حديد الإمارات أركان» على دعم وتوظيف الابتكار عبر مختلف منتجاتها وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة من خلال طرح منتجات مبتكرة منخفضة الكربون تهدف إلى تقليل استهلاك الصلب في عمليات البناء. ويمكن لمنتج حديد التسليح ES600، وهو الأول بين العديد من منتجات الشركة قيد الإنتاج، أن يقلل من كميات الحديد بنسبة تراوح بين 18-24% وفقاً لحجم المشروع.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «يُعدّ معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ’أديبك‘ منصة مثلى لتسليط الضوء على دور مجموعة حديد الإمارات أركان في قيادة دفة تحول القطاع إلى مستقبل أكثر استدامة، من خلال تبني التقنيات المبتكرة وتعزيز أطر التعاون مع شركائها لدعم خارطة الطريق الطموحة لإزالة الكربون. ونركز هذا العام على تعزيز مساهمتنا في رحلة إزالة الكربون من قطاع الحديد ومواد البناء، وبناء المرونة في سلاسل التوريد الصناعية، والأهم من ذلك، مشاركة نجاحاتنا في إرساء معايير جديدة لمنظومة عمل القطاع بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وأضاف الرميثي: «لا شك أن رعايتنا ايضاً لمنطقة إزالة الكربون في المعرض هي دليل على التزامنا بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، وسعينا الراسخ لدعم الممارسات البيئية المستدامة التي تساهم في تحقيق غدٍ أكثر استدامة واخضراراً».

من جهته، قال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان: «نفخر بتزويد منتجات الحديد فائقة الجودة للعديد من مشاريع الطاقة حول العالم. ففي العام الماضي، تمكنا من تحقيق حوالي 20% من إجمالي مبيعات المقاطع الإنشائية والألواح الإرتكازية من خلال 31 مشروعاً خاصاً بمجال الطاقة في 13 دولة. وتشمل هذه المشاريع مشروع التوسعة لمنشأة بروج الرابعة «بروج 4» في مجمع الشركة لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس بأبوظبي‘، ومشروعي ’إنبي‘ و’ويسون أرامكو‘ في المملكة العربية السعودية، ومصفاة ’جيه. جي. سي‘ البصرة في العراق، ومصفاة ’نيستي‘ في سنغافورة وغيرها.»

مصرف الإمارات للتنمية

يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، حلوله التمويلية المبتكرة أمام أكثر من 160 ألف مشارك من 160 دولة في معرض «أديبك 2023»، الذي تقام دورته الحالية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويؤكد المصرف، ومن خلال مشاركته في الحدث الذي يعقد هذا العام تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، الحلول المرنة التي يوفرها لدعم مسارات تحول الطاقة والنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في الإمارات، ولاسيما مع تخصيص 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية وهي: الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وحظي قطاع الصناعة بأهمية كبيرة من الحلول التي يقدمها المصرف ومنذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية للإمارات «مشروع 300 مليار»، حيث وافق على توفير تمويلات بقيمة 3.15 مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الصناعي.

حلول تمويلية

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: «يعد دعم قطاع الصناعة الوطني أحد أهم الأهداف الرئيسية، التي يعمل المصرف على تحقيقها، ومن خلال المشاركة في هذا المعرض، والذي يجمع نخبة من قادة الطاقة والصناعة في العالم، نسعى إلى مشاركة الخبرات والمعرفة، ومناقشة تحديات وفرص الاستثمار والحلول التمويلية الموثوقة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من عدد من القطاعات الحيوية».

وأضاف النقبي: «أن الطاقة المتجددة هي أحد محاور التركيز الوطنية لهذا العام، وهو عام الاستدامة في الإمارات، والذي تستضيف فيه مؤتمر الأطراف COP28، وضمن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة يعمل المصرف على تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والصناعة، من خلال دعم الشركات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة».

وكان المصرف، شارك مع عدد من المؤسسات المالية الأخرى في تمويل مشروع استراتيجي بقيمة 8.8 مليار درهم، وهو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بالشراكة مع تحالف شركتي «أوراسكوم» و«ماتيتو»، ويهدف إلى توفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات «أدنوك» البرية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاج إليها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30%.

منظومة الطاقة

وأشار النقبي إلى أن هذه الاتفاقية تبرز الدور المحوري للتمويل عاملاً أساسياً في تعزيز التوجه نحو تبني منظومة طاقة أكثر نظافة ومرونة.

ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة بسقوف مرتفعة للتمويل تصل إلى 100% من قيمة المشاريع، مع منح فترات سداد مريحة تصل إلى 15 عاماً وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، وأما في ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات، فيقدم تمويلات تصل إلى 100% من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 سنة وفترة سماح مدتها سنتان.

كما أطلق المصرف مؤخراً برنامجاً جديداً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وسيخصص محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم، لدعم تبني حلول الطاقة النظيفة، مع التركيز بصورة خاصة على مشاريع الطاقة الشمسية.

مجموعة «دوكاب»

أعلنت مجموعة «دوكاب» إنتاجها كابلات يتجاوز طولها 10 مليارات متر منذ بداية 2023 وحتى اليوم، وتنفيذها 30 عقداً رئيسياً بقطاع النفط والغاز، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «تتوافر منتجات المجموعة في 55 دولة حول العالم، فيما تدعم «مشروع 300 مليار»، لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم عام 2031». وأكد المطوع أن مشاركة دوكاب في (أديبك) 2023، فرصة لتسليط الضوء على منتجاتها وحلولها المتكاملة وخبرتها الطويلة في المجال، كونها شريكاً فاعلاً في دعم المنتج المحلي بقيمة مضافه بلغت نسبتها 93.7%.

وتعرض دوكاب في أديبك مجموعتها من الكابلات المقاومة للمواد الهيدروكربونية والمغلفة بالرصاص والمطاطية للأعمال البحرية والمقاومة للهب وللطاقة الشمسية والنووية عالمية الأداء والمعتمدة عالمياً.

من مشاركة المجموعة في «أديبك»

عبر مجموعة من المنتجات المدعومة بالتكنولوجيا «المسعود» تشارك في «أديبك» بحلول مبتكرة للطاقة

أبوظبي:”الخليج 365”

شاركت مجموعة المسعود، للعام ال24 على التوالي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وسط مشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات وأصحاب المصلحة والقادة الرئيسيين في قطاع الطاقة، وتتطلع «المسعود» إلى المشاركة في هذا المعرض الاستثنائي والرائد على مستوى المنطقة، بهدف استعراض الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة لقطاع النفط والغاز والمرافق والكهرباء والتصنيع والطاقة النووية، والمساهمة في تعزيزها وضمان تطورها بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتستعرض المجموعة، خلال مشاركتها في «أديبك»، مجموعة من المنتجات المبتكرة والحلول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا مع التركيز على مبادئ الاستدامة في العديد من القطاعات. ويشهد القطاع الصناعي التابع للمجموعة مشاركة أربعة من أقسامه الرئيسية، وهي المشاريع والخدمات الهندسية، الطاقة، الخدمات التقنية، تأجير المعدات، إلى جانب العلامات التجارية العالمية التي تمثلها المجموعة وشركاؤها في قطاع التكنولوجيا.

وقال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في المجموعة: «نؤكد التزامنا بتوفير أحدث التقنيات والحلول التي تدعم استراتيجية أعمالنا، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات، لتعزيز مستويات الاستدامة عبر القطاع، ونشارك للمرة ال24 في «أديبك»، لتأكيد التزامنا بدفع عجلة الابتكار، ونشر حلولنا عبر مجموعة من المشاريع البارزة والحيوية، لضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للإمارات».

جناح «حرة الحمرية»

تضم 1200 شركة في القطاع «حرة الحمرية» تعرض منظومتها للشركات

أبوظبي:”الخليج 365”

استعرضت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة خلال «أديبك 2023» منظومتها المتكاملة المتعلقة بالاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.

وعرفت «حرة الحمرية» بموقع الشارقة وفرص الربط اللوجستية المتعددة عبر الموانئ البحرية والبرية والجوية، ما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والخدمات المتميزة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال عبر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة في الحمرية: يعد معرض أديبك من الفعاليات المهمة التي تشارك فيها الهيئة وسط حضور خبراء من كافة دول العالم، ويمثل منصة متميزة تتيح للمنطقة تعزيز سبل التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز، لاسيما أنها تعد مركزاً ووجهة رئيسية لكبرى الشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.

وأوضح المزروعي أن الهيئة عززت طوال السنوات الماضية من مكانتها وحضورها عالمياً عبر استقطابها الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تضم أكثر من 1200 من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع ضمن منطقة مخصصة للصناعات البتروكيماوية.

عبدالله الشمري

«أجمل ستيل» تنتج 500 ألف طن من أنابيب النفط والغاز في أبوظبي

أبوظبي:عدنان نجم

كشف عبد الله الشمري رئيس قطاع النفط والغاز في شركة أجمل ستيل الإماراتية أن الشركة تنتج 500 الف طن من الأنابيب المستخدمة في نقل النفط والغاز في مقرها بمدينة كيزاد في أبوظبي.

وأوضح الشمري أن الشركة، التي تأسست عام 2006، تتعاون مع كبرى الشركات العاملة في الدولة مثل أدنوك ونفط الكويت، وصدرت 62 ألف طن من أنابيب النفط إلى الولايات المتحدة، كما أن لديها عملاء في أوروبا وسلطنة عمان.

وكشف أن مصنع أجمل ستيل، يعد المصنع الوحيد الذي يصنع أنابيب نفط بسعة 1 إنش وصولا الى 20 إنشاً، والمصنع مصدق من الوكالة الامريكية للمواصفات البترولية العالمية.

وأعرب عن توقعاته أن يصل حجم مبيعات الشركة إلى ملياري درهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة.