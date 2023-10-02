تخصيص مرفأ للصيادين بالقنفذة على مساحة 94.2 ألف م2

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمكتبها بمحافظة القنفذة، عن الانتهاء من تخصيص وإصدار صكوك تملك باسم الوزارة، لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة، وذلك بعد أن تم رفعه مساحيا من قبل مساحي إدارة الأراضي والمساحة بفرع منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس ماجد الخليف؛ أن المرفأ يأتي بمساحة 94.2 ألف م2، ويهدف من تخصيصه، تطوير المرفأ واستثماره، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

بدوره أفاد مدير المكتب بالمحافظة المهندس حسن المعيدي، أن المرفأ يخدم فئة كبيرة من الصيادين ويحتوي على بنية تحتية وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى مبان لمكتب الوزارة بمساحة 1088م2، ومبنى لحرس الحدود المكون من دورين، وسوق للأسماك بمساحة 19606م2 ، مشيرا إلى أن المرفأ يحتوي على أرصفة عائمة لاستيعاب أكثر من 22 مركب صيد كبير، و300 مركب صغير، و20 مركب نزهه، كما للمرفأ رصيف خرساني بطول 325 مترا طوليا لأغراض الشحن والتفريغ لمراكب الصيد، بالإضافة إلى منزلق بحري لسحب المراكب لغرض الصيانة والإصلاح أو النقل.

يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يسعى إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الاداءالأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة، وذلك إسهاما منه في تنمية المناطق الريفية وإيجاد فرص لأبنائها وبناتها ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

مرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة:

المساحة الإجمالية 94.2 ألف م2

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