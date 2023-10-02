دوغلاس: دور مهم للصين في توسعة عمليات طيران الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد طيران الرياض برئاسة الرئيس التنفيذي توني دوغلاس، جمهورية الصين الشعبية، للقاء عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الطيران الصيني، استعدادا لإطلاق شركة الطيران رحلتها الأولى في منتصف 2025.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، أنه سيكون للصين دور مهم في توسعة نطاق عمليات طيران الرياض، إذ إن كثيرا من الناقلات الجوية في الصين ومختلف دول العالم، تستعد لأخذ دور في خطة شركتنا المستقبلية، ضمن تقدمنا المتسارع نحو وضع بصمة عالمية لنا، لنصل إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول 2030.

وقال، إنه خلال الزيارة عقدنا كثيرا من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، وقمنا بمشاركتهم خططنا المستقبلية، بما في ذلك خارطة الطريق المتعلقة في العمليات التشغيلية بقطاع الطيران، ضمن الشراكة السعودية - الصينية.

وعقد طيران الرياض اجتماعات مع إدارة الطيران المدني الصيني (CAAC)، ومع السلطات المحلية وكثير من المطارات وشركات الطيران، ضمن خطتها لنشاطاتها المستقبلية مع الصين.

والتقى الوفد خلال الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، الذي استعرض برنامج الزيارة، ونتائج لقاءاتهم مع الجانب الصيني.

وأشار دوغلاس إلى أنه لا توجد أي خطط حالية لطيران الرياض للانضمام لأي تحالف في قطاع الطيران، إلا أننا نحرز تقدما كبيرا في بناء وتكوين سلسلة من الشراكات الثنائية المميزة، للوصول إلى شبكة عالمية واسعة، وإنشاء علاقات تتسم بالمنافع المتبادلة.

وقال: «كان جليا أن كثيرا من شركات الطيران ترغب في أن تكون جزءا من قصه نجاح شركة طيران الرياض، إذ سيكون شركاؤنا من مواقع جغرافية مختلفة، فهم يرون كثيرا من المميزات المرتبطة بالشراكة مع ناقل جوي جديد من المملكة العربية السعودية، لارتباطه بالاقتصاد الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين».

يذكر أن طيران الرياض منذ تأسيسها في 2023، كان لها دور فاعل، لأنها تطمح إلى الريادة والتميز في قطاع الطيران، إذ أعلنت أول طلب لأسطول للطائرات مكون من 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9.

وتوالت الإنجازات، فقد كشفت الشركة هويتها البصرية الفريدة، والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراتها، الذي جذب انتباه العالم، وشهد تفاعلا واسعا، وتبعه توقيع اتفاقية مع نادي كرة القدم أتلتيكو مدريد الإسباني، ليصبح طيران الرياض الراعي الرسمي، وشريك الطيران الرسمي للنادي.