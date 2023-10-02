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- بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، التقى في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس وزيرة الدولة للطاقة والعمل المناخي البرتغالية، الدكتورة آنا فونتورا جوفيا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، التقى في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس وزيرة الدولة للطاقة والعمل المناخي البرتغالية، الدكتورة آنا فونتورا جوفيا. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الاقتصاد والطاقة وآخر التطورات، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.

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