شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة الصندوق العقاري يوافق على إضافة منتجات لبرنامج «تطوير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، خلال اجتماعه برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس الصندوق ماجد الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين «تطوير»، والذي يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري للحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، بما يسهم في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وناقش الاجتماع الخامس للمجلس بحضور أعضاء مجلس الإدارة، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضا أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من 2023 من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.

واطلع على مؤشرات الأداء والاستدامة المالية ومؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، ومؤشرات الأداء لتميز العملاء والتي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI)، إضافة إلى تقارير عن اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة الحوكمة، والمخاطر، والالتزام.

وثمن مجلس الإدارة الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري والتي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو 2017م حتى النصف الأول من العام الحالي.

أبرز مناقشات المجلس: