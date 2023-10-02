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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة السعودية للملكية الفكرية ونيوم وقّعتا خطاب نوايا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لبحث تطوير مبادرات لتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع من أجل المستقبل، وبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأطراف الثلاثة.

وجرى توقيع خطاب النوايا بحضور المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، والرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر.

وقال السويلم، إن توقيع خطاب النوايا يأتي استكمالا للشراكات التي تسعى الملكية الفكرية إلى عقدها، إيمانا بأهمية التمكين والتطوير في مجال الملكية الفكرية، وتعزيز الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».