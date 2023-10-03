شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة مهمة للحد من الاحتيال وإساءة استخدام بطاقة الائتمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قد يتعرض البعض لفقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية، وفي حال حدوث ذلك، لا بد من اتباع عدد من الإجراءات، وتجنب الأخطاء التي يقع فيها البعض في مثل هذه الحالة، علماً أن البنك المُصدر للبطاقة الائتمانية، هو الجهة التي يجب أن يتقدم إليها العميل، في حال وجود إشكالية في البطاقة، أو فقدانها أو سرقتها، أو الاشتباه في استخدامها بشكل غير معتاد.

وفي هذه الحالة، على العميل التواصل مع البنك للحصول على المساعدة الضرورية فوراً، عبر الاتصال بخدمة العملاء، أو وقف أو تجميد البطاقة عبر استخدام تطبيق البنك، وطلب استبدالها.

ومن النصائح المهمة للحد من عمليات الاحتيال، وإساءة استخدام بطاقة الائتمان الآتي:

1- عدم تسليم بطاقة الائتمان لأي شخص غير مسؤول، والمحافظة عليها في جميع الأوقات.

2- التوقيع خلف البطاقة فور استلامها.

3- إتلاف البطاقات القديمة أو المنتهية.

4- حماية بيانات البطاقة الائتمانية عند إجراء عمليات السحب النقدي.

5- عدم كتابة رقم البطاقة السري (PIN) على البطاقة.

6- عدم وضع الرقم السري في المحفظة.

7- عند عدم الرغبة في دفع إكرامية (TIP) للمقدم في المطاعم وغيرها، يجب وضع خط في الإيصال في المكان المخصص لذلك، حتى لا يتمكن أي شخص من التلاعب بالإيصال.

8- احتفظ بالإيصال، وقم بمقارنته عند وصول كشف الحساب من البنك.

9- عند حدوث اختلافات في كشف الحساب، أو عمليات لم تقم بتنفيذها، فإنه يجب الاتصال مباشرة بالجهة التي تتعامل معها؛ لإخبارها بهذه الاختلافات.

10- عند الشراء من الإنترنت، يجب التعامل مع الشركات والجهات المعروفة ذات السمعة الجيدة، والتأكد من توافر نظام الحماية الآمن عند إدخال بيانات البطاقة.

11- طلب ومراجعة السجل الائتماني مرة واحدة كل سنة.

12- وضع قائمة بأرقام بطاقات الائتمان للرجوع إليها عند الحاجة، والاتصال مباشرة بجهة الإصدار، والإبلاغ عن ضياع (فقدان) أو سرقة البطاقة.