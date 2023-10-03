شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر: أكثر من 20 شركة كبرى ستعلن في «كوب28» الالتزام بالحد من الكربون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، الاثنين إن أكثر من 20 شركة في قطاع النفط والغاز والصناعات الثقيلة وافقت على الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر. وأشار الجابر إلى أن من المتوقع أن ينضم المزيد إلى هذه المجموعة قبل المؤتمر. وأضاف في مقابلة مع رويترز أن أكثر من 60 من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات النفط والغاز والأسمنت والألمنيوم وغيرها من الصناعات الثقيلة عقدوا محادثات في أبوظبي، الأحد للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل القمة المقررة الشهر المقبل.

ولم يكشف الجابر مزيدا من التفاصيل حول الإجراءات التي تم الاتفاق عليها أو يذكر المسؤولين التنفيذيين بالاسم، لكنه قال إنه سيتم إعلان أسماء من وقعوا على هذا الالتزام عند الوفاء به، مضيفا أن الالتزام سيكون شفافا وقابلا للقياس.

وقال الجابر «سأطلق برنامجي في كوب، وأولئك الذين يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم لاعبون مسؤولون وموثوق بهم وملتزمون في مجال الطاقة... هذا هو اليوم الذي يحتاجون فيه لتكوين رأيهم: في أي معسكر تريد أن تكون؟»

ومن المقرر أن تنعقد قمة «كوب28» في دبي في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول.

ودعا الجابر إلى أن تجمع هذه القمة جميع المعنيين، ومنهم ممثلو قطاع الوقود الأحفوري.

وأضاف «هل نسعى لخفض الانبعاثات الكربونية أم إلى فكرة أيديولوجية ما مناهضة للنفط والغاز؟ هدفنا الانبعاثات، لذا دعونا نركز على ذلك. هذا هو عدونا، دعونا نحارب ذلك، دعونا لا نحارب قطاعا ساعد في تشكيل العالم الذي نعيش فيه اليوم جميعا».

وقال الجابر، الذي يعمل بشكل وثيق مع كل من مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري ومبعوث المناخ الصيني شيه تشن هوا، إنه متفائل بأن كلا البلدين سيكون له مشاركة إيجابية في المؤتمر.

وأضاف الجابر أنه يجب خلال «كوب28» بدء تشغيل صندوق اتفقت الدول على إطلاقه في قمة المناخ العام الماضي في مصر لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع الأضرار التي لا يمكن إصلاحها والناجمة عن الكوارث المناخية.

ونفى الجابر صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف أيضا الدورة المقبلة للمؤتمر (كوب29) في ظل الخلافات حول الدولة المضيفة المقبلة. (رويترز)