شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليار درهم مبيعات الشقق في دبي خلال الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

استحوذت الشقق السكنية على القيمة الأكبر من مبيعات السوق العقاري في دبي خلال الربع الثالث 2023 بواقع 45 مليار درهم، حسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع ل «دائرة الأراضي والأملاك» في الإمارة.

وتضمنت مبيعات الشقق السكنية 3 صفقات تجاوزت حاجز ال 100 مليون درهم، جاءت أعلاها في مشروع «جميرا مرسى العرب» بقيمة 420 مليون درهم، ثم شقة ضمن «نخلة جميرا» بنحو 116 مليون درهم، وأخرى في «نخلة جميرا» أيضاً بقيمة 112 مليون درهم.

جاءت الأراضي ثانياً بواقع 42.4 مليار درهم، شملت تسجيل صفقتي بيع تجاوزتا النصف مليار درهم، الأولى، أرض في «مرسى دبي» بقيمة 623 مليون درهم بمساحة 10,628 متراً مربعاً، والثانية، أرض تقع ضمن منطقة «قناة دبي المائية» بقيمة 502 مليون درهم بمساحة 14,634 متراً مربعاً.

أما مبيعات الفلل أو المباني، فسجلت 10.3 مليار درهم، تضمنت صفقتين فوق ال 100 مليون درهم تقعان ضمن منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 202 و150 مليون درهم على التوالي.

مبيعات الربع الثالث

لامست قيمة مبيعات السوق العقاري في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 حاجز ال 97.6 مليار درهم. هذا، وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 388 مليار درهم منذ بداية 2023 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول، نتجت عن 115,883 تصرفاً، بنمو 37% و35% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022 التي حققت 283 مليار درهم نتجت عن 85,941 تصرفاً، حسب بيانات الموقع الإلكتروني ل «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي.

مبيعات 9 أشهر

وأوضحت بيانات «أراضي دبي» أن قيمة مبايعات السوق العقاري في دبي خلال 9 أشهر من عام 2023 بلغت نحو 277 مليار درهم نتجت عن 92,330 صفقة، بنمو 51% و49% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022 التي سجلت 183 مليار درهم من خلال 61,843 صفقة، ولامست الرهون 89.7 مليار درهم، أما الهبات فتراوحت حول 21.21 مليار درهم.

واستحوذت الوحدات السكنية (شقق وفلل) على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات بقيمة تجاوزت 165.8 مليار درهم تعادل ما نسبته 60% من أصل 277 مليار درهم، وشكلت الشقق السكنية القيمة الأعلى بواقع 140 مليار درهم نتجت من خلال 71,050 صفقة، مقابل 25.8 مليار درهم للفلل التي سجلت 8,805 صفقات، بينما حققت الأراضي 110.4 مليار درهم من خلال 12,507.

ركيزة أساسية

ويواصل القطاع العقاري في إمارة دبي منذ بداية 2022 تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، وذلك بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها عام 2022 والنصف الأول من 2023، نظراً للعديد من العوامل، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.