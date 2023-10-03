شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي بـ«سوفت بنك» يطلق عملة مشفرة تدعم الدرهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

حصل أكشاي ناهيتا، المدير التنفيذي السابق لمجموعة «سوفت بنك»، على ترخيص شركة «دي تي آر» في أبوظبي تركز على تكنولوجيا العملات المشفرة المستقرة.

وأنشأ ناهيتا «دي تي آر»، DTR، بالتعاون مع شركة «درام ترست»، DRAM Trust، ومقرها هونغ كونغ.

وقال ناهيتا في مقابلة مع بلومبيرغ: على عكس معظم عملات السوق المرتبطة بالدولار سيتم دعم عملات «درام» بالدرهم الإماراتي.

وأضاف، ستكون عملات «درام» متاحة في البورصات اللامركزية ويخطط الفريق للعمل مع البورصات المركزية في المستقبل القريب.

وتوقع ناهيتا أن يكون لهذه العملة المشفرة جاذبية خاصة في الإمارات التي تتمتع بعملة ذات شعبية في أوساط تداول النفط، كما أن العالم يتجه نحو نظام مصرفي سيكون فيه الدرهم لاعباً كبيراً، معبراً عن نظرته المتفائلة تجاه الإمارات التي وصفها بأنها سويسرا الجديدة المحايدة من الناحية الجيوسياسية ووجهة سياحية عالمية.