شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تخط مساراً صعودياً بتوقيع «إعمار» و«الدار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استهلت أسهم الإمارات أولى جلسات أكتوبر/ تشرين الأول في دائرة المكاسب بقيادة شركتي إعمار والدار، ليغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً 0.47% إلى مستوى 4183.14 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.02% عند 9787.56 نقطة.

وجاءت الارتفاعات، مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2023 الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، بمشاركة قادة القطاع وصُنّاع السياسات والمبتكرين من أنحاء العالم.

وقفز سهم «إعمار العقارية» 4.2% إلى مستوى 8.38 درهم، على وقع سيولة مكثفة ب321.6 مليون درهم، تعادل ما نسبته 48% من سيولة سوق دبي، وجرى التداول على 39 مليون سهم من أسهم الشركة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «الدار العقارية» 1.56% إلى مستوى 5.85 درهم، من خلال سيولة ب65.7 مليون درهم من خلال التداول على 11.25 مليون سهم.

وارتفع في البنوك «أبوظبي الأول» 0.6% و«أبوظبي التجاري» 1%، فيما تعرض بنك الإمارات دبي الوطني لجني أرباح جزئية، بعد تراجعه 0.56% إلى مستوى 17.7 درهم.

وصعدت في الطاقة أسهم «أدنوك للتوزيع» 0.53 % إلى 3.77 درهم، و«أدنوك للحفر» 0.25% عند مستوى 4.03 درهم.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أعلنت تفوق بنوك الإمارات خليجياً بدعم الظروف التشغيلية القوية.

وسجلت سيولة الأسواق، الاثنين، 1.65 مليار درهم، منها 898.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و665.3 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو 400 مليون سهم، توزعت بواقع 158.3 مليون سهم في أبوظبي، و242.6 مليون سهم في أبوظبي. وضخت المحافظ الاستثمارية 63.32 مليون درهم محصلة شراء في أول جلسات أكتوبر/ تشرين الأول، ( 31.9 مليون في أبوظبي، و31.4 مليون في دبي)

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الطاقة والعقار والمالية.

وأمام ارتفع «الدار» في قطاع العقار، تراجعت «إشراق» 0.98% و«منازل» 1.52% و«رأس الخيمة العقارية» 0.86%.

وارتفع في المالية «ملتيبلاي» 0.5%، مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.53%، بينما استقر «العالمية القابضة»، من دون تغيير.

وانخفض في الاتصالات سهم «إي آند» 0.1%، و«الياه سات» 1.12%، وعلى صعيد قطاع الصناعة، انخفض «ألفا ظبي» 0.6%، و«أدنوك للإمداد» 0.5 %، و«الجرافات البحرية» 1.82%، مقابل ارتفاع «كيو القابضة» 1.38%.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بدعم من أسهم شركات العقار والصناعة بشكل رئيسي.

وفي العقار، ارتفع «إعمار للتطوير»، مقابل نزول «الاتحاد العقارية» 0.77%، واستقرار «ديار» و«تيكوم».

وعلى صعيد أسهم الصناعة، ارتفع «دبي للاستثمار»0.81%، و«أرامكس» 2.3%، مقابل نزول «العربية للطيران» 1.06%، و«الخليج للملاحة» 1.08%.

وبشأن أسهم البنوك ارتفع «أملاك» 2.97%، و«دبي المالي» 3.14%، و«شعاع كابيتال» 1.76%، مقابل نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.56%.

وزاد في قطاع المرافق، «تبريد» 1.38%، أمام نزول «ديوا» 0.78% واستقرار «إمباور».

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي، «العالمية القابضة» ب2012.7 مليون درهم، مغلقاً عند مستواه السابق (400.6 درهم)، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 111.5 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 19.9 درهم، ثم «ملتيبلاي» باستقطابه 80 مليون درهم، ليغلق عند سعر 4.02 درهم، و«أبوظبي الأول»، باستقطابه 73 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 13.68 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر القائمة «إعمار العقارية» ب321.6 مليون درهم مغلقاً عند 8.38 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة ب54.47 مليون درهم، وأقفل عند سعر 7.32 درهم، ثم «دبي الإسلامي»، الذي اجتذب 39.8 مليون درهم، وأغلق عند سعر 5.85 درهم، و«مصرف عجمان» بسيولة بلغت 39.6 مليون درهم ليغلق عند 2.24 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 51.8 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 51.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.37 مليون درهم محصلة بيع العرب، و16.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و29.96 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 82.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و71.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 82.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 45 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و37.1 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 63.32 مليون درهم محصلة شراء، منها 31.9 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و31.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 63.32 مليون درهم محصلة بيع، منها 31.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و31.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي.