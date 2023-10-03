شكرا لقرائتكم خبر عن 468 ألف طن كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية في الفترة الأخيرة، حيث بلغت كمية البضائع المنقولة نحو 468 ألف طن في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 293 ألف طن في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت 175 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعا في كمية البضائع ولكن بشكل طفيف، حيث سجلت نحو 364 ألف طن، مقابل نحو 332 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.

وتواصل إيرادات السكك الحديدية ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمتها في شهر مارس الماضي نحو 306.5 مليون جنيه، مقابل 291 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 15.5 مليون جنيه، أما فى فبراير الماضي، فقد ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 325.6 مليون جنيه، ارتفاعا من 291.9 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات السكك الحديدية في شهر مايو الماضي، لتصل إلى 410 ملايين جنيه، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 322 مليون جنيه في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت 88 مليون جنيه.