شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الأمريكي.. تراجع العقود الآجلة مع انخفاض سعر الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات يوم الاثنين مع انخفاض سعر النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 90 دولارًا للبرميل، في ظل المخاوف من زيادات جديدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بلغ نحو 89 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من تعاملات اليوم بنسبة 1.2%.

تراجع المؤشرات

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية، وارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ يترقب المستثمرون أي مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

كما هبط سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى مستواه المتوسط خلال الأيام الـ14 الماضية، بعد تداوله بأسعار مرتفعة لمدة 5 أيام.

انقسام المحللين

ورغم ذلك مازال هناك انقسام بين المحللين بشآن آفاق سوق النفط، وقال محللو مجموعة "سيتي جروب" المصرفية، إن خام برنت سيتراجع إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل في العام المقبل مع زيادة الإمدادات، في حين توقع محللون وصول السعر إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس أمس بنسبة 1.9% إلى 89.08 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، وتراجع خام برنت بنسبة 1.6% إلى 90.73 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.