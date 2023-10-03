شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 25% من سكان أوروبا وأمريكا فوق 65 سنة بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 عن التوقعات السكانية في العالم تشير إلى أنه مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم "واحدا من كل ستة أفراد في العالم" أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% "واحدا من كل 11 فرد" عن عام 2019.

وأضاف بيان الإحصاء، أن أوروبا وأمريكا الشمالية، من المتوقع أن يكون ربع سكانها فوق سن 65 سنة، علما بأن عام 2018 هو أول عام في التاريخ عالمياً يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة.

ومن المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ 80 ثلاثة أضعاف "من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050"، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا "55 إلى 64 عاما" من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.

ويحتفل العالم باليوم العالمى للمسنين في الأول من أكتوبر من كل عام، والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويركز احتفال هذا العام على أهمية "الوفاء بوعود الاعلان العالمى لحقوق الانسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال.

وتحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".