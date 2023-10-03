شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من السولار يسجل مليونا و252 ألف طن فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار ليسجل نحو مليون و252 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت مليون و217 ألف في شهر يونيه عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت 35 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الإنتاج المحلى في المقابل بلغ نحو 933 ألف طن في شهر يونيه الماضي، مقابل 932 ألف طن في نفس الشهر، بزيادة بلغت نحو ألف طن فقط.

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار ليصل إلى مليون و258 ألف طن فى شهر مايو الماضى، بينما كانت مليون و148 ألف طن فى شهر مايو 2022، بزيادة بلغت نحو 110 أطنان، وسجل الإنتاج المحلى من السولار فى نفس الفترة نحو 869 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل نحو 977 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 108 آلاف طن.

ويواصل الاستهلاك المحلى من السولار ارتفاعه منذ بداية العام الجارى، حيث بلغ حجم الاستهلاك من السولار نحو مليون و186 ألف طن فى شهر يناير الماضى، مقابل نحو مليون و154 ألف طن فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.