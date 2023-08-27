التسوية بالعملات الرقمية المستقرة تتساوى مع قيمة معاملات فيزا في 2022

رغم تدفقات رؤوس المال الكبيرة من سوق العملات المشفرة، استمرت عمليات الدفع باستخدام العملات الرقمية المستقرة في التزايد خلال العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة “بريفان هوارد” وهي شركة مختصة في إدارة صندوق تحوط أوروبي.

أكد المحللون أن سوق العملات الرقمية المستقرة تماسك وبقيت معاملات التسوية فيه بقيمة تجاوزت 11 تريليون دولار خلال عام 2022، وأن هناك أكثر من 25 مليون عنوان في شبكات البلوكشين المختلفة يحتوي على مبالغ تفوق دولار واحد من العملات المستقرة.

التحليل يتضمن اعتماد العملات المستقرة على مجموعة متنوعة من الشبكات والطبقات الثانوية بما في ذلك الايثيريوم وترون وشبكة بينانس وPolygon وغيرها.

تضمنت العملات المستقرة الأبرز في عمليات التسوية USDT وUSDC وBUSD وTUSD، جميعها مدعومة بودائع مصرفية وسندات خزانة أمريكية ومعادلات نقدية سائلة.

التقرير أوضح أن العملات المستقرة غير المتداولة تستخدم بشكل رئيسي للأنشطة غير المضاربية، وأن معظم المستخدمين هم مستخدمون صغار/تجزئة.

وأشار التقرير الى أن 75٪ من العناوين النشطة الأسبوعية تتعامل بأقل من 1000 دولار أسبوعي.

تتمتع معظم العملات المستقرة بالسيولة ويتم الاحتفاظ بها خارج منصات التداول المركزية والعقود الذكية.

هذا واقتربت القيمة الإجمالية التي تمت تسويتها من خلال العملات المستقرة في العام الماضي من قيمة معاملات شركة فيزا العملاقة للدفع البالغة 11.6 تريليون دولار وتقزم رقم بايبال عند 1.4 تريليون دولار.

في وقت سابق أطلقت شركة بايبال عملتها المستقرة، PYUSD، والتي تسعى إلى تعميمها للمدفوعات التجارية منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم، وربما ذلك لإدراكها بحجم التسويات التي تتم بالعملات الرقمية المستقرة وتريد أخذ حصة منها.

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