انخفاض رسوم معاملات البيتكوين بنسبة 15٪ هذا الأسبوع: إليكم السبب!

شهدت رسوم معاملات البيتكوين انخفاضا كبيرا خلال هذا الأسبوع، حيث انخفضت بأكثر من 15٪ لتصل إلى 3.3 مليون دولار، وذلك وفقا لتحليلات البيانات المقدمة من شركة IntoTheBlock.

في الوقت نفسه، قُلص عدد معاملات البيتكوين خلال الأسبوع الماضي، وبلغ متوسطها 474,720 معاملة على مدى سبعة أيام.

وبلغت أعلى وأدنى مستويات لهذا الأسبوع 612,460 معاملة في 20 أغسطس و399,150 معاملة في 24 أغسطس.

تعمل هذه الرسوم كحافز للمعدنين والأفراد والمنظمات الذين يقومون بالتحقق من صحة المعاملات وتسجيلها على شبكة البيتكوين.

من جهة أخرى، يمكن أن تعني الرسوم المنخفضة بأن المعدنين يحققون ربحية أقل، ولكنها توفر معاملات أقل تكلفة للمستخدمين.

فيما يتعلق بحجم المعاملات، تظهر البيانات أنماطا متباينة.

شهدت المعاملات الصغيرة التي تتراوح بين 0.00 دولار و1.00 دولار زيادة بنسبة 52.10٪ خلال الشهر الماضي، بينما انخفض نشاط المعاملات التي تتراوح بين 1.00 دولار و10.00 دولار بنسبة 28.46٪.

وشهدت المعاملات ذات الأحجام الأكبر أيضا انخفاضات كبيرة، حيث انخفضت المعاملات التي تتراوح بين 1000 دولار و10000 دولار بنسبة 21.66٪، والمعاملات التي تزيد عن 10 مليون دولار بنسبة 41.97٪.

وفي نفس السياق، أشار محللون إلى أن سوق العملات الرقمية شهد أدنى حجم له في تداول المشتقات منذ أواخر ديسمبر 2022.

يبدو أن المعنويات السوقية قد انتقلت إلى حالة من اللامبالاة، مما أدى إلى تراجع مواقع الرافعة المالية السابقة.

وهذا التحول يجعل التركيز يتجه نحو الأحداث القادمة، مثل تحرير 30000 بيتكوين من متجر طريق الحرير، والبيتكوين المتعلق بشركة FTX، بالإضافة إلى قضية إفلاس منصة Mt.Gox.

من المتوقع أن تؤثر هذه الأحداث على السوق في القصير المدى، حيث تتعارض مع عوامل الطلب مثل إمكانية الموافقة على صندوق ETF البيتكوين الفوري، ومبادرات Grayscale، وتداول صندوق ETF الخاص بالإيثيريوم.

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