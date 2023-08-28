زيادة المدفوعات بعملة اللايت كوين (LTC) بنسبة 50% مع وصول الشبكة لمرحلة جديدة

شهدت عملة اللايت كوين (LTC) زيادة في دورها كوسيلة للدفع، حيث لفتت مؤسسة اللايت كوين الأنظار إلى هذا التطور الجديد من خلال منشور نشرته على منصة X، المعروفة سابقا بإسم تويتر.

تُظهر الأرقام ازدياد ملحوظ في استخدام عملة اللايت كوين للدفع، حيث ارتفعت نسبة استخدامها على منصة معالجة الدفع بالعملات المشفرة BitPay بنسبة 50٪ خلال الفترة من الربيع إلى الصيف.

جدير بالذكر أن BitPay هي منصة تدعم أكثر من 16 عملة مشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة.

تتصدر عملة اللايت كوين قائمة العملات المشفرة المُفضلة للدفع، وهي في المركز الثاني بعد البيتكوين.

خلال شهر يوليو، مثّلت مدفوعات اللايت كوين ما نسبته 34.05٪ من إجمالي مدفوعات BitPay بالعملات المشفرة، بينما شكلت البيتكوين 36.47٪.

ومن ناحية أخرى، شهدت شبكة اللايت كوين إنجاز مهم حيث تجاوز إجمالي عدد المعاملات على الشبكة 175 مليون معاملة.

يشير هذا العدد إلى اتجاه نمو ملحوظ، حيث تم تنفيذ 39 مليون معاملة فقط في العام الماضي (2022)، بينما وصل إجمالي معاملات هذا العام إلى أكثر من 46 مليون معاملة حتى الآن.

في وقت سابق من هذا الشهر، شهدنا تعاونا بين اللايت كوين وبايبال لتيسير عمليات شراء العملات المشفرة.

هذه الميزة تتيح للمستخدمين شراء العملات المشفرة مباشرة من تطبيق Ledger Live باستخدام بايبال.

تم دمج برنامج Ledger Live مع بايبال، مما يسمح لحاملي حسابات بايبال الموثوقة في الولايات المتحدة بشراء عملات مثل اللايت كوين مباشرة من خلال التطبيق دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

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