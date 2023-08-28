هل فقدت عملة “Dogecoin” قوتها في عالم عملات الميم؟

يعد عالم عملات الميم فرعا وجزء لا يتجزأ من النظام البيئي للعملات المشفرة نظرا للضجيج الذي يحيط بأبرز هذه المشاريع.

من بين مجموعة عملات الميم الموجودة اليوم، تحافظ Dogecoin على إرثها باعتبارها الأولى من نوعها، لكن الاتجاهات الحالية والبيانات الموجودة على الشبكة تظهر أن العملة المشفرة قد تكون متخلفة عن نظيراتها.

تظهر مقارنة Dogecoin مع أكبر منافسيها، Shiba Inu (SHIB) وPepe Coin (PEPE)، أن العملة الأولى من حيث النشأة تظهر بعض نقاط القوة والضعف.

في وقت كتابة هذا المقال، تتداول عملة Dogecoin بسعر 0.062 دولار، بقيمة سوقية تقدر بـ 8.7 مليار دولار، مما يجعلها الأكبر في عالم عملات الميم.

Shiba Inu هي أيضا عملة رقمية ذات قيمة سوقية هائلة تبلغ 4.68 مليار دولار في وقت كتابة هذا المقال.

ومن ناحية أخرى، تبلغ القيمة السوقية للعملة الرقمية PEPE ما قيمته 342.46 مليون دولار فقط.

على الرغم من هذه التغيرات المتفاوتة في الأسعار والتقييم، فإن SHIB وPEPE جلبو المزيد من الضجيج في النظام البيئي في هذا الوقت، مما جذب اهتمام كبير بهذه العملات.

بينما أنشطة معاملات Dogecoin والمشاعر الاجتماعية تجاهها أقل نسبيا بالمقارنة مع منافسيها اليوم.

في عالم العملات الميم، تعتبر Dogecoin جزءا مهما في النظام البيئي للعملات المشفرة، وهناك بعض التفاصيل التي تستحق الانتباه لها.

لكن وعلى الرغم من مكانتها الأولى كواحدة من أولى عملات الميم، إلا أن هناك اتجاهات حالية قد تشير إلى أن Dogecoin قد تكون متخلفة بعض الشيء في هذا السياق.

مثلا من ناحية التطوير تبرز Shiba Inu باعتبارها عملة تطورت من مجرد عملة ذات طابع ميم إلى إنشاء شبكة من الطبقة الثانية، Shibarium، التي تعتمد على الايثيريوم.

هذا التحول قد أعطى لـ Shiba Inu حافزا إضافيا.

بالمقارنة، يعتمد Dogecoin بشكل أساسي على كونها وسيلة دفع، لكن يبدو أن تطويرها ليس بالسرعة المطلوبة.

مع ذلك، ما يزال لدى Dogecoin مكانتها، وتأثير “إيلون ماسك” على العملة يشير إلى احتمال أن يكون لديها مستقبل واعد خاصة إذا تم دمجها في تطبيق X.

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