بينانس تزيل البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات من منصتها P2P

شهدت منصة بينانس تغييرا في خدمة ومنصة الدفع والتداول بين الأفراد (P2P)، حيث لم تعد تدعم البنوك الروسية التي تخضع للعقوبات الدولية.

تأتي هذه الخطوة بعد انتقادات واسعة للشركة بسبب تسهيلها للمدفوعات عبر هذه البنوك.

ووفقا لصحيفة و”ول ستريت جورنال”، تم استبعاد البنوك الروسية المعرضة للعقوبات الغربية من قائمة الخيارات المتاحة في خدمة P2P على منصة بينانس.

بضعة أيام قبل ذلك، تم الكشف عن تغييرات في تسمية البطاقات المصرفية الصادرة عن بنوك روسية رئيسية، مثل Sberbank وTinkoff، على منصة بينانس، وهو ما أشرنا إليه في بيتكوين العرب.

حيث تم تغيير تسميات هذه البطاقات إلى “البطاقة المحلية الخضراء” و”البطاقة المحلية الصفراء”، وذلك بعد نشر تقرير في “وول ستريت جورنال” اتهم فيه بينانس بتسهيل نقل الأموال إلى الخارج عبر هذه البنوك لتفادي العقوبات.

بالنظر إلى القيود المالية الجديدة المفروضة على روسيا نتيجة الأوضاع السياسية والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد، فإن هذا التغيير في خدمة بينانس يأتي في سياق منع المعاملات المالية غير القانونية أو المخالفة للعقوبات.

ومن الملاحظ أن مستخدمي بينانس من روسيا لا يزال لديهم خيارات متعددة لتحويل الروبل إلى عملات مشفرة، بما في ذلك استخدام بعض البنوك مثل Raiffeisenbank وRussian Standard Bank، بالإضافة إلى أنظمة الدفع المشهورة مثل Payeer وAdvcash.

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