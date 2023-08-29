مايكل سايلور يشارك مؤشر مهم خاص بأداء سعر البيتكوين

شارك “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy” والشخصية المعروفة في عالم الكريبتو، بمؤشر ملفت للانتباه حول سلوك سعر البيتكوين.

وفقا لـ “سايلور”، يكاد لا يحدث تداول للبيتكوين تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع.

هذه الملاحظة تعكس أهمية المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع (EMA)، وهو مؤشر طويل الأجل يتابعه المتداولون والمستثمرون بعناية.

تجد هذه الملاحظة دعما عند النظر في البيانات التاريخية.

لم تقضي عملة البيتكوين وقتا طويلا في التداول تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع، وهذا يمكن تفسيره على أنه إشارة إيجابية.

الفكرة هنا هي أنه عندما ينخفض سعر البيتكوين دون هذا المتوسط الطويل الأجل، قد يكون هناك ارتداد محتمل، وهذا يمكن أن يوفر نقطة دخول جيدة للمستثمرين.

مع ذلك، يجب مراعاة التغيرات التي تطرأ على سوق العملات المشفرة.

شهد سوق البيتكوين تطورا كبيرا على مر السنوات، مع زيادة في التقلبات وتزايد تأثير رأس المال المؤسساتي.

هذه العوامل قد تقلل من أهمية البيانات التاريخية في التنبؤ بالأسعار المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، مع انتشار البيتكوين وقبوله المتزايد، قد يزداد تأثير الأسواق المالية التقليدية على سعر البيتكوين، وهذا يمكن أن يكون عاملا جديدا يؤثر في سلوكها السعري.

خلاصة القول:

على الرغم من أن اهتمام “مايكل سايلور” بالمتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع وكيف أنه يضيف منظور مثير للاهتمام، إلا أنه يجب أن يتم دمجه مع تحليلات أخرى لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، خاصة وأن سوق العملات المشفرة معقد ويتأثر بعوامل كثيرة لا يمكن لمؤشر واحد أن يلتقطها بالكامل.

اقرأ أيضا:

الرموز الرقمية الغير قابلة للاستبدال NFT تتعرض لانتقادات من هيئة SEC

بينانس تزيل البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات من منصتها P2P