اقتراب ترقية شبكة بينانس BNB الذكية: إليك أهم المعلومات الرئيسية

يوم غد 30 أغسطس 2023، ستقوم بينانس بتعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتا للرموز الرقمية القائمة على بلوكشين بينانس.

هذه الخطوة تأتي قبل تنشيط ترقية “Hertz”، والتي تعد واحدة من الترقيات المهمة المتوقعة في 2023، والتي تستوحي تحديثاتها من شبكة الايثيريوم.

ترقية شبكة بينانس وانقسام Hertz:

تم تحديد موعد الترقية والانقسام “Hertz” عند الكتلة رقم 31,302,048، ومن المقرر تنفيذها في تمام الساعة 7:30 صباحا (بالتوقيت العالمي) في 30 أغسطس 2023.

سيتم تعليق الإيداع والسحب للرموز الرقمية قبل 15 دقيقة من هذا الموعد.

تأثير الترقية:

بعد استقرار الشبكة ما بعد “Hertz”، ستعيد بينانس (BNB) فتح عمليات الإيداع والسحب دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

خلال ترقية الشبكة، لن يتأثر تداول الرموز الرقمية على شبكة بينانس.

هذه الترقية هي الجزء الثاني من الإصدار v1.2.9 لبرنامج BNB Smart Chain، حيث أن الجزء الأول تم تنفيذه بنجاح في 10 أغسطس باسم “Plato”.

تهدف ترقية Hertz إلى تحسين التوافق بين شبكة بينانس BNB Smart Chain وشبكة الايثيريوم من خلال نقل بعض الميزات من ترقيات لندن وبرلين.

هذه التحديثات تستهدف تحسين آليات الغاز وتوفير قوائم الوصول الاختيارية.

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