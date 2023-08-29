تعرف على التغييرات المقترحة في احتياطي منصات تداول العملات المشفرة الكورية

تخطط منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية لتنفيذ إجراءات أمان جديدة وفقا لتقرير حديث.

يعتزم اتحاد البنوك الكوري (KFB) فرض متطلبات أكثر صرامة على منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، حيث ستكون لديها الآن احتياطيات مالية لا تقل عن 2.26 مليون دولار كإجراء وقائي.

وفقا للمعلومات المقدمة، سيتعين على منصات التداول صغيرة الأحجام الاحتفاظ بمبلغ لا يقل عن 2.26 مليون دولار كاحتياطي.

في حين يجب على منصات التداول الكبيرة مثل Upbit وKorbit وBithumb تخزين ما لا يقل عن 30٪ من متوسط ودائعها اليومية.

من المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر سبتمبر، وستلزم منصات التداول بتبادل العملات المشفرة مع حسابات بالاسم الحقيقي لتجميع هذه الاحتياطيات.

هذه الإجراءات تأتي كجزء من جهود السلطات لتعزيز الحماية للعملاء والحد من المخاطر المحتملة مثل القرصنة.

إضافة إلى ذلك، يخطط اتحاد البنوك الكوري KFB أيضا لتنفيذ تدابير أمان إضافية تشمل إجراءات معرفة العميل (KYC) المحسنة والمصادقة على عمليات نقل التحويل، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه التغييرات اعتبارا من بداية عام 2024.

كوريا الجنوبية تتحول نحو التنظيم والأمان:

يأتي هذا الإجراء بعد التحديات التي واجهتها منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك انهيار العملة الرقمية Terra وتأثير ذلك على السوق المحلية.

لذا فإن السلطات تعمل على تنظيم القطاع بشكل أفضل وضمان حماية المستثمرين.

مثلما أخبرنا فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمان، إلا أنها قد تشكل تحديا إضافيا لبعض منصات التداول الصغيرة.

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