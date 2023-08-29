تراجع إيرادات تعدين البيتكوين بنسبة 50٪ خلال 3 أشهر

بينما تجاوزت أساسيات شبكة البيتكوين توقعات الكثيرين خاصة مع معدلات التجزئة وزيادة الصعوبة، يظل سعر التجزئة البيتكوين في وضع هبوطي.

هذا الهبوط في سعر التجزئة يعني انخفاض إيرادات معدني البيتكوين، وهو ما تشير إليه البيانات الأخيرة.

وفقا لمعلومات “Bitinforcharts”، انخفض سعر التجزئة لتعدين البيتكوين إلى 0.058 دولار لكل تيراهاش في الثانية يوميا.

يمثل هذا الانخفاض ما نسبته 50٪ منذ مايو عندما كان سعر التجزئة عند 0.118 دولار لكل تيراهاش.

إن سعر التجزئة هو المقياس الذي يظهر كمية الإيرادات التي يحصل عليها معدني البيتكوين مقابل كل وحدة تيراهاش.

حيث أن إيراداتهم ترتبط بأسعار البيتكوين وحجم المعاملات.

كلما ارتفع سعر البيتكوين أو زادت حجم المعاملات، زادت إيراداتهم بالدولار.

هذا الهبوط في الإيرادات يأتي في ظل صعوبات أخرى تواجه مجتمع التعدين، حيث وصلت صعوبة شبكة البيتكوين إلى مستويات قياسية عالية مؤخرا، وذلك في وقت كان سعر البيتكوين يعاني.

قد يكون هذا الهبوط في سعر التجزئة واحد من التحديات التي تواجهها شركات التعدين، والتي يجب عليهم مواجهتها وتقرير كيفية التعامل معها، سواء عبر تقليل التكاليف أو اتخاذ استراتيجيات أخرى للتعامل مع هبوط الأسعار.

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