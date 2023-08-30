انتصار "Grayscale" على هيئة SEC يتسبب في تصفية 80 مليون دولار في في غضون ساعة واحدة!

انتصار شركة “Grayscale” في المحكمة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أثّر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة.

ارتفعت قيمة عملة البيتكوين والعملات الأخرى بعد هذا الإعلان، مما أثر على المتداولين ذوي الرافعة المالية الكبيرة.

تسبب هذا التقلب في تصفيات بقيمة 80 مليون دولار في غضون ساعة واحدة، حيث ارتفعت المراكز القصيرة المغلقة.

الفوز القانوني لشركة “Grayscale” يلزم هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة طلب تحويل صندوق البيتكوين “Bitcoin Trust” إلى صندوق تداول فوري في البورصة.

على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة الموافقة النهائية، إلا أنه أثر بشكل كبير على أسعار البيتكوين.

بعد الإعلان، ارتفعت قيمة البيتكوين من حوالي 26000 دولار إلى حوالي 28000 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها خلال عدة أسابيع.

وكانت العملات الرقمية البديلة قد ارتفعت بنسب تتراوح بين 5% و10%، مثل BNB وSOL وMATIC وTONCOIN وLTC وBCH وAVAX وXLM.

ووفقا لبيانات “CoinGlass”، فإن هذا التقلب أدى إلى تصفيات بقيمة إجمالية تصل إلى 85 مليون دولار في ظرف ساعة واحدة، مع تفوق مراكز البيع بنسبة 90% من هذا المبلغ.

ومن بين الأصول الكبيرة التي تعرضت لعملية التصفية، تمثل عملة البيتكوين الحصة الأكبر بأكثر من 40 مليون دولار.

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