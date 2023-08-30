نقل ما يقرب من 30 ألف عملة بيتكوين إلى منصات تداول العملات المشفرة قبل إعلان فوز "Grayscale"

بعد فوز شركة “Grayscale” في المحكمة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، شهد سوق العملات المشفرة تحسنا ملحوظا في الأسعار.

ارتفعت قيمة البيتكوين إلى حوالي 28000 دولار قبل أن تستقر بالقرب من 27.4 ألف دولار، وشهدت العملات الرقمية البديلة ارتفاعا مماثلا.

قبل صدور الحكم، تم نقل ما يقرب من 30 ألف عملة بيتكوين إلى منصات تداول العملات المشفرة، مما أدى إلى زيادة العرض المتاح للتداول.

هذا التحرك يأتي غالبا من المستثمرين الذين كانو يتوقعون ارتفاعا في الأسعار بعد الفوز القانوني لـ Grayscale.

أشارت التحليلات إلى زيادة كبيرة في عرض البيتكوين في منصات التداول قبل هذا الفوز، مما أثر بشكل إيجابي على السعر.

هذه الزيادة في المعروض قد تكون ناتجة عن تحركات بعض الحيتان استعدادا للأحداث المتوقعة في السوق.

يجب التنويه إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار البيتكوين لم يكن محفزا من قبل منصات التداول الفورية، بل جاء من منصات تداول المشتقات.

وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع قد يبدو ملفتا، إلا أنه يجب أخذ الحذر في التحليل والتداول نظرا للتقلبات المحتملة.

هذا التحرك يسلط الضوء على التواصل المتزايد بين تطورات السوق ونقل العملات إلى منصات التداول في مثل هذه الفترات، ويظهر أيضا دور المشتقات ومنصات التداول الخارجية في تشكيل حركة الأسعار الحالية.

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