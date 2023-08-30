بينانس اليابان تخطط لزيادة عدد العملات الرقمية المدرجة ثلاث مرات عددها الحالي: التفاصيل هنا

تهدف بينانس اليابان إلى زيادة عدد العملات الرقمية المدرجة على منصتها إلى ما لا يقل عن 100 عملة رقمية على المدى القصير، وهذا يعني زيادة ثلاث مرات ضعف العرض الحالي، وفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”.

صرح ممثل عن منصة بينانس اليابان خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت إنهم يعملون على التعاون مع منصات تداول العملات المشفرة المحلية الأخرى في اليابان لتحقيق سيولة أفضل في السوق.

هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق خدمات بينانس بالكامل في اليابان.

حاليا، منصة بينانس اليابانية مدرجة لـ 34 عملة رقمية وهي تابعة بشكل كامل لشركة بينانس العالمية.

قام “Changpeng Zhao”، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، بإعادة نشر مقال من موقع “Coinpost” الإعلامي الياباني للعملات المشفرة يشير إلى هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن شركة بينانس في نوفمبر 2022 استحوذت على 100% من شركة “Sakura” في اليابان، مما فتح لها الباب في السوق اليابانية حيث أن هذه الشركة المستحوذ عليها منظمة بواسطة وكالة الخدمات المالية اليابانية.

يأتي هذا بعد تحذيرات سابقة من الهيئة في عام 2021 بشأن تشغيل بينانس في اليابان دون التسجيل القانوني المطلوب.

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