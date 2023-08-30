ما وراء ETF البيتكوين: استراتيجية “BlackRock” تجاه شركات تعدين البيتكوين

ليست الموافقة على أول صندوق ETF البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة هي السبيل الوحيد لاستفادة شركة “BlackRock” من ارتفاع قيمة البيتكوين (BTC).

بحسب الباحثين، فإن شركة إدارة الأصول التي تقدر بقيمة 10 تريليون دولار تزيد تدريجيا من استثماراتها في شركات تعدين البيتكوين.

حيث تقوم BlackRock بشراء أسهم شركات تعدين البيتكوين، وتُشير البيانات إلى دورها المهم كمستثمر في هذا المجال.

حيث قامت باستثمارات كبيرة في أسهم كل من شركة:

Riot Blockchain وMarathon وCipherMining وTerraWulf

تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل باحث العملات المشفرة المستقل “كولين براون” في 29 أغسطس 2023.

قد تكون البيانات المقدمة بواسطة السيد “براون” قديمة بالنسبة لشركات التعدين العامة للبيتكوين (BTC).

وبحسب مجمعي البيانات، تمتلك “BlackRock” ما عدده 8,620,526 سهم، أو ما يعادل 7.4%، من “Marathon Digital Holdings Inc”.

تم شراء ما يقرب من مليوني سهم في عام 2023 أثناء هبوط السوق.

هذا و عززت “BlackRock” مشاركتها في شركة “Cipher Mining”، حيث اشترت نحو 500,000 سهم بين مايو وأغسطس 2023 لتصبح مالكة لأكثر من 2.4 مليون سهم بنسبة حوالي 7%.

بينما تعد “Hut 8 Mining” تعد الاستثناء الوحيد، حيث خفضت شركة BlackRock مشاركتها فيها بعدد 90,000 سهم خلال نفس الفترة.

يتوقع أن قيمة أسهم BlackRock في شركات تعدين البيتكوين تبلغ أكثر من 250 مليون دولار.

تستمر BlackRock وFidelity في دعم البيتكوين في ظل التحديات القائمة.

عززت BlackRock وFidelity مكانتهما كمستثمرين في البيتكوين من خلال شراء أسهم شركة ميكروستراتيجي (MSTR)، التي تعد أكبر شركة حاملة للبيتكوين.

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