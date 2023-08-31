شركة بينانس تعثر على حل لخدمة المستخدمين البلجيكيين بعد أمرها بالتوقف!

تقدم بينانس الآن إمكانية التداول لعملائها البلجيكيين عبر منصتها البولندية.

في مدونة نُشرت مؤخرا، أوضحت فيها شركة بينانس أن هذا الانتقال الاستراتيجي يمكنهم من الامتثال للوائح المحلية وفي الوقت نفسه الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء.

بعد أن أصدرت هيئة الخدمات المالية وأسواق بلجيكا (FSMA) في يونيو أمرا بوقف جميع عروض خدمات العملات الافتراضية فورا في البلاد، اُتهمت بينانس بتقديم خدمات صرف وحفظ من دول غير أعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

طالبت هيئة (FSMA) أيضا بينانس بإرجاع جميع مفاتيح العملات الرقمية والأصول المشفرة التي تحتفظ بها لحسابات العملاء البلجيكيين، أو نقلها إلى جهات مخولة بالقانون من دول أعضاء في EEA لمواصلة تقديم الخدمات.

أكدت بينانس أنها ستستمر في تقديم الخدمات للعملاء البلجيكيين وفقا للمتطلبات التنظيمية المحلية.

حيث جاء في توضيح بينانس ما يلي:

بينانس بولندا قادرة على تقديم خدمات تبادل وحفظ العملات الرقمية وفقا لتسجيلها كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP) في بولندا. للمتابعة في التداول على بينانس، سيحتاج العملاء البلجيكيون إلى الموافقة على شروط استخدام بينانس بولندا.

وأضافت الشركة:

قد نطلب أيضا من المستخدمين إعادة تقديم بعض وثائق معرفة العميل (KYC) المطلوبة للامتثال للمتطلبات التنظيمية البولندية.

تواجه بينانس ضغوط متزايدة من السلطات المالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دعاوى قانونية من الهيئات التنظيمية للأوراق المالية والسلع في الولايات المتحدة الأمريكية.

في أوروبا، قامت بينانس بسحب طلبات الترخيص أو إلغاء تسجيلاتها في عدة دول، بما في ذلك هولندا وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة، مما يشير إلى رغبتها في التركيز على عدد أقل من الكيانات المنظمة في القارة العجوز.

في نهاية يوليو، أعلنت الشركة العملاقة للعملات الرقمية أنها بصدد إعادة تقديم خدماتها للمستخدمين اليابانيين على منصة جديدة.

في نوفمبر 2022، استحوذت بينانس على شركة Sakura Exchange Bitcoin (SEBC) المسجلة في اليابان بعد تلقي تحذيرات من الهيئات التنظيمية اليابانية بأنها كانت تعمل دون الترخيص اللازم.

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