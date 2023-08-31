مجتمع Terra Luna Classic (LUNC) يقترح إطلاق بطاقة دفع لامركزية

يعمل مجتمع Terra Luna Classic حاليا على التصويت حول اقتراح جديد يتعلق بتقديم بطاقة خصم لامركزية لنظام Terra Luna Classic (LUNC).

قدم مدقق جديد فكرة هذه البطاقة الخصم لتعزيز الاهتمام بـ LUNC وتقليل العرض المتاح.

الاقتراح الذي يحمل الرقم 11750 والمعنون بـ “بطاقة الخصم اللامركزية الكلاسيكية LUNA” موضوع للتصويت.

يهدف المقترح إلى إطلاق بطاقة خصم لامركزية لنظام Terra Luna Classic البيئي.

وبينما تمكن البطاقة الخصم المستخدمين من إنفاق أموالهم في المتاجر والمقاهي وغيرها، إلا أن التفاصيل حول كيفية تطبيق آلية التحقق على البطاقة الخصم للعملة LUNC مازالت مجهولة.

تلقت الفكرة والمقترح الخاص بإطلاق بطاقة الخصم استجابة إيجابية، حيث قد تكون جاذبة للاستثمارات الخارجية وتساهم في زيادة النشاط على الشبكة.

يسعى مجتمع Luna إلى إيجاد حل مبتكر مماثل لهذا المنتج لتعزيز فوائد الشبكة.

حتى الآن، حصل الاقتراح على تأييد بنسبة 96.33%، مقابل رفض بنسبة 3.67%.

في التصويت الأولي لعملية الحوكمة، أظهرت بعض المصادقات المعروفة مثل “Garuda Universe” و”Coinpayu” دعمها لهذا الاقتراح.

ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في التفاصيل حول هذا الاقتراح نظرا لبقاء هوية المدققين مجهولة.

في الوقت ذاته، يعمل فريق تطوير Terra Luna Classic L1 Terra Classic Task Force (L1TF) على اللمسات النهائية للترقية الأساسية إلى الإصدار 2.2.0.

تتضمن هذه الترقية تحديثا لبرنامج Cosmos SDK وتحويل Tendermint إلى CometBFT وتحديث IBC-go إلى الإصدار 6 وإضافة واجهة wasmd.

من المتوقع أن يتم طرح هذا الاقتراح للتصويت قريبا.

حاليا، يتم تداول LUNC بسعر 0.000064 دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، هبط سعر USTC بنسبة 1٪ أيضا خلال نفس الفترة، ويتداول حاليا عند 0.012 دولار.

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