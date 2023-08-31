إيلون ماسك ينفي رسميا إطلاق عملة X: لكن ماذا عن عملة الدوجكوين (DOGE)؟

في رد مقتضب، نفى “إيلون ماسك”، مالك تطبيق X (تويتر سابقا)، خطط إطلاق عملة مشفرة خاصة بالمنصة.

ومع ذلك، لم يرد على التكهنات بشأن دمج عملة DOGE في تطبيق X.

كانت هناك شائعات حول عملة X منذ أيام تويتر، قبل استحواذ “ماسك” على الشركة.

في ذلك الوقت، اكتشف المتحمسون للعملات المشفرة أجزاء من التعليمات البرمجية تشير إلى نية تويتر إطلاق عملة رقمية خاصة بها.

لكن تم تعليق هذه الخطط بعد تغيير العلامة التجارية للمنصة وتغيير الملكية.

يظل دمج DOGE في X احتمال قائما، خاصة وأن “ماسك” معروف بميله إلى العملات المشفرة.

في الماضي القريب، كان “ماسك” من المؤيدين المخلصين لـ DOGE، وقام في أحد الأيام بتغيير شعار تويتر إلى صورة كلب دوجكوين.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان “ماسك” سيدعم DOGE في X.

حيث رد “ماسك” على استفسارات حول عملة X لم يشمل أي معلومات عن خططه المستقبلية للمعاملات القائمة على العملات المشفرة.

ينتظر المتحمسون للعملات المشفرة مزيدا من المعلومات من “ماسك” حول خططه لـ X.

في غضون ذلك، سيظل عدم اليقين المحيط بمصير DOGE وتكاملها المحتمل مع المنصة نقطة محورية في مستقبل العملة.

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