سعر البيتكوين ينخفض بأكثر من 4% بعد انتهاء الإثارة حول صندوق البيتكوين المتداول في البورصة ETF

انخفض سعر بيتكوين (BTC) بأكثر من 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخسر جميع المكاسب التي حققها بعد الفوز المبدئي Grayscale على هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واعتبارا من وقت كتابة المقالة، يتداول البيتكوين بسعر 26,035 دولار مع قيمة سوقية تبلغ تقريبا 507 مليار دولار.

فشل البيتكوين في تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم:

يستمر المضاربون على هبوط البيتكوين في الامساك بدفة قيادة سعر البيتكوين، خاصة مع قيام هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتأخير القرار بشأن سبعة طلبات فورية لصناديق ETF البيتكوين المقدمة من شركة BlackRock وFidelity وInvesco وغيرها.

فشل سعر BTC في تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم البالغ 27,500 دولار، والذي يعمل كمقاومة مهمة في الاتجاه الصعودي.

تصحيح الأسعار يؤكد صحة نظرية التلاعب بالأسعار:

على الجانب السلبي، يبدو أن سعر البيتكوين جاهز لإعادة اختبار الدعم البالغ 25,000 دولار على المدى القريب.

خلال ضخ أسعار البيتكوين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد انتصار Grayscale، أشار محلل العملات المشفرة “علي مارتينيز ” بالفعل إلى فرص التلاعب بأسعار البيتكوين.

لذا فإن تصحيح الأسعار الأخير يؤكد صحة نظريته.

ما هي الخطوة التالية بالنسبة للبيتكوين؟

في وقت لاحق من نهار اليوم، من المقرر أن تنتهي صلاحية ما مجموعه 26,000 خيار بيتكوين وفقا للبيانات الواردة من موقع “grees.live”.

تبلغ نسبة البيع والشراء، التي تقارن عدد خيارات البيع (المراهنة على انخفاض السعر) مع خيارات الاتصال (المراهنة على زيادة السعر)، 0.50.

نقطة الألم القصوى هي السعر الذي تنتهي عنده معظم عقود الخيارات بلا قيمة لحامليها، وفي هذه الحالة يبلغ السعر 27,000 دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع عقود الخيارات هذه، والمعروفة أيضا بالقيمة الاسمية، 690 مليون دولار.

التوقعات المستقبلية للبيتكوين:

على الرسم البياني الفني، تستمر عملة البيتكوين في إظهار علامات الضعف.

يمكن أن يكون شهر سبتمبر هبوطيا جدا بالنسبة للبيتكوين.

كما نرى في الرسم البياني الفني أدناه، يمكن لسعر BTC أن يتماسك عند 26,000 دولار لبعض الوقت، قبل الانهيار المحتمل.

من ناحية أخرى، لا يأمل المحللون كثيرا في أن تحقق البيتكوين أعلى مستوياتها الجديدة خلال هذا العام 2023.

لذا سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن أن يكون أداء البيتكوين في الربع الأخير من هذه السنة.

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