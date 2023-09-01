هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤجل قرارها بشأن طلبات صناديق ETF البيتكوين

بعد فوز شركة “Grayscale” في دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كان من المتوقع أن تصدر الهيئة قرارا بشأن ما إذا كانت ستوافق على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية (ETF).

لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات قررت تأجيل قرارها مرة أخرى، وهذه المرة لمدة 45 يوم أخرى.

يشمل هذا التأجيل طلبات صناديق الاستثمار المتداولة من:

BlackRock وInvesco وWisdomTree وValkyrie وBitwise وVanEck وFidelity.

ترجع هيئة الأوراق المالية والبورصات قرارها إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في هذه الطلبات.

في وقت سابق من هذا الشهر، أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على صندوق ARK/21Shares Bitcoin ETF، وطلبت تعليقا عاما حول ما إذا كان سوق العقود الآجلة للبيتكوين CME سيكون مناسب تماما لها من أجل اتفاقية مراقبة السوق.

كما تساءلت أيضا عما إذا كانت منصة تداول العملات المشفرة “كوين بيس” قد تساعد في اكتشاف أي احتيال أو تلاعب والتحقيق فيه والمساهمة في الردع.

الموعد النهائي التالي للموافقة أو الرفض على صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة BlackRock هو 17 أكتوبر.

وقد تختار هيئة الأوراق المالية والبورصات تأجيل الموعد النهائي بشكل متكرر، ربما حتى مارس 2024.

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