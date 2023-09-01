منصة “Robinhood” تصبح خامس أكبر محفظة ايثيريوم في العالم

منصة "Robinhood" أصبحت خامس أكبر محفظة ايثيريوم في العالم

احتلت شركة “Robinhood”، منصة الاستثمار والتداول عبر الإنترنت، المرتبة الخامسة في قائمة أكبر حاملي عملة الايثيريوم (ETH) في العالم، وفقا لبيانات شركة “Arkham Intelligence”.

تمتلك “Robinhood” حوالي 1.5 مليون ETH، بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار بناء على أسعار السوق اليوم.

هذا يضع الشركة خلف منصات تداول العملات المشفرة الكبيرة مثل بينانس و Kraken، بالإضافة إلى عنوان ETH المغلف (wETH) وعقد إيداع الايثيريوم 2 (Ethereum 2.0 Beacon).

تأتي الحيازة الكبيرة من ETH من Robinhood كجزء من توسع الشركة في مجال العملات المشفرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أضافت Robinhood الدعم لعمليات تبادل BTC وDOGE، بالإضافة إلى ETH، في تطبيق محفظتها.

تُظهر البيانات أيضا أن Robinhood لديها عملات رقمية أخرى في محفظتها، مثل SHIB وLINK وAVAX وBONE وAAVE وCOMP وUNI، مما يرفع قيمة إجمالي ممتلكاتها من العملات الرقمية المشفرة إلى أكثر من 2.73 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل Robinhood على تضمين شبكات الطبقة الثانية الرخيصة والسريعة في محفظتها، بناء على الطلب.

حاليا تطبيق المحفظة Robinhood متاحا لمستخدمي iOS فقط، لكن صدر إعلان مفاده إن دعم نظام الاندرويد سيأتي في وقت لاحق من هذا العام.

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